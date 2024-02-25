19 726 гривен на каждую семью: в Украине начали выплачивать новый вид денежной помощи

В Украине началась регистрация украинцев из числа внутренне перемещенных лиц на новую денежную помощь. Рассказываем, как получить почти 20 тысяч гривен на семью.

Детали

Некоторые граждане Украины могут получить выплаты в сумме 19 728 гривен на семью. Это касается не всех, а только лиц из числа внутренних переселенцев из Донецкой области.

Поэтому сейчас открыта регистрация на получение денежной компенсации за услуги аренды жилья. Сейчас продолжается предварительная регистрация внутренне перемещенных лиц из Донецкой области на получение денежной компенсации за услуги аренды жилья.

Отмечается, что денежную помощь получают семьи из числа ВПЛ, которые изменили место жительства после полномасштабного вторжения российских оккупантов – то есть после 24 февраля 2022 года, и проживающих в Покровской территориальной громаде.

Сумма денежной помощи составляет 19 728 гривен на один адрес, по которому проживает семья.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке https://cutt.ly/UwCAP7qi.

Также по этой же ссылке можно пройти предварительную регистрацию.

Благотворительный фонд “Улыбка UA” отмечает, что количество участников программы ограничено финансовыми возможностями проекта.

После регистрации нужного количества заявок, форма для подачи заявки будет закрыта.

Отметим, что денежная помощь предоставляется в рамках проекта “Помощь социально незащищенным слоям населения в рамках подготовки к зиме 2023-2024” который реализуется благотворительным фондом “Успех ЮА” в партнерстве с общественной организацией “Клуб рыбаков Украины” – “Юей Фишинг Клуб”.

Какую еще поддержку оказывают ВПЛ

С марта большинство ВПЛ не будут получать денежную помощь от правительства Украины. При этом они могут рассчитывать на:

продуктовые наборы от Всемирного продовольственного фонда ООН;

гигиенические наборы;

денежные выплаты от ООН;

другие виды денежной или имущественной помощи от волонтерских организаций и благотворительных фондов.

Такая помощь, хоть немного упростит жизнь украинцев, которые больше всего пострадали от войны