В Україні з’явиться нова купюра: як вона виглядатиме

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту. Вона присвячена єдності демократичного світу перед обличчям російської агресії. Номінал купюри — 50 гривень. Вона буде законним платіжним засобом, тобто нею можна буде розплатитися в магазині. Про це повідомили в НБУ. А ще, там зазначили, що банкнота незвичайна — у неї вертикальний дизайн.

Що відомо про нову банкноту

Пам’ятна банкнота “Єдність врятує світ” номіналом 50 гривень ввели в обіг 23 лютого 2024 року. Вона має серію ЄС з номерами 0000001-0300000 та підпис очільника Національного банку України Андрія Пишного.

Тираж купюри обмежений. Всього буде випущено 300 000 банкнот в сувенірній упаковці.

Однак в продаж нові 50 гривень ще не поступили. Реалізація пам’ятних банкнот в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 7 березня 2024 року.

Крім того, банкнота буде реалізовуватися банками дистриб’юторами в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Ними є:

Укргазбанк;;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

Дата старту продажу в цих банках поки невідома. Дізнатися про дату старту продажу можна на офіційних сайтах банків.

Як виглядають нові 50 гривень

На лицевій стороні нової купюри по центру розміщена художня композиція, яка відображає стилізований обрис України, який асоціюється з серцем до якого підходять судини. Фонове зображення — образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться на Захід.

Внизу зображена планета Земля. На її фоні стилізоване зображення Європи. Від країн, які підтримують Україну відходять судини-маршрути.

У верхній частині зображено наскрізний елемент — стилізований шеврон ЗСУ, а також:

напис “Україна”;

зображення малого Державного герба України

стилізована композиція із заповнених та контурних квадратів;

напівпрозорі суми, наповнені обрисами логотипа Нацбанку.

Основне зображення зворотної сторони — символічна композиція зі стиснутих рук, яка символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство. Вона розміщена на фоні стилізованого тризуба — символа української держави.