19 726 гривень на кожну сім’ю: в Україні почали виплачувати новий вид грошової допомоги

В Україні почалася реєстрація українців з числа внутрішньо переміщених осіб на нову грошову допомогу. Розповідаємо, як отримати майже 20 тисяч гривень на сім’ю.

Деталі

Деякі громадяни України можуть отримати виплати в сумі 19 728 гривень на сім’ю. Це стосується не всіх, а лише осіб з числа внутрішніх переселенців з Донецької області.

Тож зараз відкрита реєстрація на отримання грошової компенсації за послуги оренди житла. Наразі триває попередня реєстрація внутрішньо переміщених осіб з Донецької області на отримання грошової компенсації за послуги оренди житла.

Зазначається, що грошову допомогу отримують сім’ї з числа ВПО, які змінили місце проживання після повномасштабного вторгнення російських окупантів — тобто після 24 лютого 2022 року, і які проживають в Покровській територіальній громаді.

Сума грошової допомоги складає 19 728 гривень на одну адресу, за якою проживає сім’я.

Додаткову інформацію можна отримати за посиланням https://cutt.ly/UwCAP7qi. Також за цим самим посиланням можна пройти попередню реєстрацію.

Благодійний фонд “Усмішка UA” наголошує на тому, що кількість учасників програми обмежено фінансовими можливостями проекту.

Після реєстрації потрібної кількості заявок, форма для подання заявки буде закрита.

Зазначимо, що грошова допомога надається в рамках проєкту “Допомога соціально незахищеним верствам населення в рамках підготовки до зими 2023-2024” який реалізується благодійним фондом “Успіх ЮА” в партнерстві з громадською організацією “Клуб рибалок України” — “Юєй Фішинг Клуб”.

Яку ще підтримку надають ВПО

З березня більшість ВПО не отримуватимуть грошової допомоги від уряду України. При цьому вони можуть розраховувати на:

продуктові набори від Всесвітнього продовольчого фонду ООН;

гігієнічні набори;

грошові виплати від ООН;

інші види грошової чи майнової допомоги від волонтерських організацій та благодійних фондів.

Це хоч трохи допомагаає українцям, які найбільш постраждали від війни.