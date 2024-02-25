Стало известно, будет ли дорожать доллар: в НБУ рассказали о последних договоренностях с МВФ

На днях Национальный банк Украины заявил, что завершилась миссия Международного валютного фонда по третьему пересмотру программы “Механизм расширенного финансирования”. В ходе этой программы было много договоренностей между НБУ и МВФ, которые обе стороны обязывались выполнить при ряде условий. Например, НБУ должен смягчать валютные ограничения для украинцев. Конкретики пока никакой, однако наверняка речь пойдет об обновлении лимитов на покупку/продажу валюты в Украине и за рубежом.

“Каждый шаг в этом направлении будет осуществляться взвешенно и постепенно, в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию“, — пояснили в НБУ.

Достигнуто ряда важных договоренностей

Также известно и о ряде договоренностей, которые удалось достичь благодаря тому, что Украина выполнила почти все требования. По информации, предоставленной МВФ, Украина выполнила все договоренности на уровне персонала. Выполнены все пункты кроме одного – несоблюдение нижней границы налоговых поступлений. Однако этот пункт не удалось выполнить из-за постоянной блокировки границ. Поэтому, учитывая этот нюанс, МВФ таки выделит Украине очередной транш на сумму 800 миллионов долларов.

“Очередное успешное соглашение на уровне персонала свидетельствует о неизменном векторе нашей политики. Мы будем и дальше выполнять взятые на себя обязательства, чтобы усилить макрофинансовую устойчивость Украины, получить необходимое финансирование от международных партнеров и приблизить вступление в ЕС”, – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Также, Украина и дальше должна придерживаться определенных действий, например, усиливать финансовый мониторинг, расширять инфраструктуру финансового рынка и т.д.

По результатам переговоров между НБУ и МВФ стало известно, что финансовая система Украины стабильна и ликвидна. Валютный рынок остается достаточно устойчивым. Украина выполняет все взятые на себя обязательства и успешно двигается в направлении ЕС. Все это также свидетельствует о том, что доллар в ближайшее время будет оставаться на старой отметке. Причин для его подорожания нет.