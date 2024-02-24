В Украине научились подделывать доллары: их предлагают через интернет

О фальшивых гривнах известно уже давно, их подделывали и продолжают подделывать, а особенно купюры, выпущенные до 2015 года. А вот о фальшивых долларах или евро слышно почти не было. Но в этом году все поменялось. Аферисты добрались и до валюты и научились безупречно подделывать популярную 100-долларовую банкноту, а также купюру номиналом в 50 и 100 евро. В НБУ рассказали украинцам, где такие деньги можно встретить и что делать, если фальшивка таки окажется в вашем кошельке.

Фальшивые деньги продают в Интернете

Больше всего случаев обмана случалось, когда украинцы находили в Интернете предложения по обмену валюты по выгодному курсу. Зачастую под такими объявлениями скрываются аферисты. Также они пошли еще дальше и даже создают пункты обмена валют, которые очень внешне похожи на настоящие. Очень много фальшивых долларов “водится” и в различных телеграмм каналах, где опять же люди хотят купить доллары по привлекательному курсу, или продают криптовалюту и хотят получить за нее доллары или евро именно наличными.

Дело в том, что сейчас многие операции с криптовалютой попадают под финансовый мониторинг и если доход от продажи криптовалюты попадает на банковскую карточку, банк ее в 90% случаев сразу блокирует. Люди решили работать с наличными, однако и здесь их ждут неприятности в виде фальшивок.

Также очень многие аферисты работают на черном рынке, выдавая себя за тех меняйл, которые в принципе всегда работали, но продавали людям настоящие деньги. Сейчас же подделки делают настолько безупречно, что отличить их от настоящих почти невозможно.

Попасть в передрягу можно и продавая недвижимость или автомобиль и беря за это наличные деньги.

В НБУ говорят, что лучше покупать доллары в проверенных учреждениях: банках и обменных пунктах. Если вы купили подделку банк вам ее однозначно не примет. Это будет только вашей проблемой. Продавая дорогие вещи за наличные деньги, прежде чем подписать договор о купле-продаже проверьте деньги в банке. Эта услуга достаточно доступная, и вы будете спокойны.