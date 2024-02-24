Стало відомо, чи дорожчатиме долар: в НБУ розповіли про останні домовленості з МВФ

03Днями Національний банк України заявив, що завершилася місія Міжнародного Валютного Фонду по третьому перегляду програми “Механізм розширеного фінансування”. В ході цієї програми було чимало домовленостей між НБУ та МВФ, які обидві сторони зобов’язувались виконати при ряді умов. Наприклад, НБУ наразі має пом’якшувати валютні обмеження для українців. Конкретики поки ніякої, однак напевно йтиметься про оновлення лімітів на купівлю/продаж валюти в Україні та закордоном.

“Кожен крок у цьому напрямку здійснюватиметься виважено та поступово, відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування“, – пояснили в НБУ.

Досягнуто ряду важливих домовленостей

Також відомо й про ряд домовленостей, яких вдалося досягнути завдяки тому, що Україна виконала майже всі вимоги. З інформації, яку надав МВФ, Україна виконала всі домовленості на рівні персоналу. Виконано всі пункти крім одного — недотримання нижньої границі податкових надходжень. Однак цей пункт не вдалося виконати через постійне блокування кордонів. Тож враховуючи цей нюанс МВФ таки виділить Україні черговий транш на суму 800 мільйонів доларів.

“Чергова успішна угода на рівні персоналу свідчить про незмінний вектор нашої політики. Ми й надалі виконуватимемо взяті на себе зобов’язання, щоб посилити макрофінансову стійкість України, отримати необхідне фінансування від міжнародних партнерів та наблизити вступ до ЄС“, – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Також, наразі Україна й надалі має дотримуватись певних дій, наприклад, посилювати фінансовий моніторинг, розширювати інфраструктуру фінансового ринку тощо.

За результатами перемови між НБУ та МВФ стало відомо, що фінансова система України наразі стабільна та ліквідна. Валютний ринок залишається доволі стійким. Україна виконує всі взяті на себе зобов’язання та успішно рухається у напрямку ЄС. Все це також свідчить й про те, що долар найближчим часом залишатиметься на старій позначці. Причин для його подорожчання — немає.