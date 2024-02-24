Ринок нерухомості вразив різким стрибком цін: скільки тепер треба віддати за “однушку”?

Від початку війни ціни на ринку нерухомості дуже нестабільні. Житло то стрімко дорожчає, то так само стрімко дешевшає. При чому ціни абсолютно різні залежно від регіону. Звісно наразі на ціну впливає те, наскільки далеко область знаходиться від лінії фронту. Тож логічно, що у східних областях квартири значно подешевшали, а в західних навпаки. Однак у 2024 році стрибок цін трапився по всій території України. Десь квартири стали ще дорожчі, а десь їх можна придбати дуже навіть дешево.

Як змінилися ціни на житло за останні пів року?

Якщо ви хотіли купити квартиру у Львові, то потрібно було робити це, як мінімум пів року тому. Сьогодні однокімнатна квартира в цьому місті коштує на 6,5 тисяч доларів дорожче ніж минулого року. Середня ціна львівських “однушок” – 58 тисяч доларів. Водночас гарний момент для купівлі житла у столиці. Тут воно навпаки подешевшало, і ті однокімнатні квартири, які коштували 65 тисяч доларів зараз можна купити за 62-63 000.

Суттєво, навіть можна сказати радикально зменшились ціни на житло у Харкові та Сумах. Купити однокімнатну квартиру в цих містах можна приблизно за 25 000 доларів. А найдешевше житло у Миколаєві (середня ціна варіюється в межах 20-21 000 доларів). Водночас майже на одному рівні з Львовом та столицею стоїть Ужгород. У цьому доволі невеликому місті однокімнатна квартира коштує понад 50 тисяч доларів, але в якості бонусу ви отримаєте відсутність комендантської години та максимальну дальність від кордонів з РФ. Також, суттєво подорожчало житло й в Івано-Франківську.

“Серед 1-кімнатних квартир Київ втратив 3%, а Львів наростив 12%. Рекордсменом зростання став Івано-Франківськ, там +18% у валюті”, – зазначають експерти.