В Україні навчилися підробляти долари: їх пропонують через інтернет

Про фальшиві гривні відомо вже давно, їх підробляли й продовжують підробляти, а особливо купюри, які були випущені до 2015 року. А от про фальшиві долари чи євро чутно майже не було. Та цього року все змінилося. Аферисти добралися й до валюти й навчилися бездоганно підробляти популярну 100 доларову банкноту, а також купюру номіналом у 50 та 100 євро. В НБУ розповіли українцям де на такі гроші можна натрапити й що робити, якщо фальшивка таки опиниться у вашому гаманці.

Фальшиві гроші продають у Інтернеті

Найбільше випадків обману траплялося коли українці знаходили в Інтернеті пропозиції з обміну валюти за вигідним курсом. Часто під такими оголошеннями приховуються аферисти. Також, вони пішли ще далі й навіть створюють пункти обміну валют, які дуже зовнішньо схожі на справжні. Дуже багато фальшивих доларів “водиться” й у різноманітних телеграм каналах, де знову ж люди хочуть купити долари за привабливим курсом, або ж продають криптовалюту і хочуть отримати за неї долари або євро саме готівкою.

Річ в тім, що зараз багато операцій з криптовалютою потрапляють під фінансовий моніторинг і якщо дохід від продажу криптовалюти потрапляє на банківську картку банк її у 90% випадків одразу блокує. Люди вирішили працювати з готівкою, однак й тут на них чекають неприємності у вигляді фальшивок.

Також дуже багато аферистів працюють на чорному ринку видаючи себе за тих міняйл, які в принципі завжди працювали, але продавали людям справжні гроші. Зараз же, підробки роблять настільки бездоганно, що відрізнити їх від справжніх майже неможливо.

Потрапити в халепу можна й продаючи нерухомість чи автомобіль і беручи за це готівкові гроші.

В НБУ кажуть, що найкраще купувати долари в перевірених установах: банках та обмінних пунктах. Якщо ви купили підробку банк вам її однозначно не прийме. Це буде виключно вашою проблемою. Продаючи дорогі речі за готівку, перш ніж підписати договір про купівлю-продаж перевірте гроші у банку. Ця послуга доволі доступна, і ви будете спокійні.