В украинцев конфискуют жилье: за что можно лишиться недвижимости?

В последнее время всплыло сразу несколько судебных процессов, где украинцы судятся с финансовыми учреждениями, потому что последние хотят забрать у них квартиры. Речь о людях, которые брали кредит под залог жилья и теперь или не выплачивают его вовремя или не платят совсем. Однако дело не об обычных кредитах, которые оформляются в банке и условия которых вполне прозрачны. Речь о специальных компаниях, работающих нечестно и специально создающих такие условия, в которых должник просто не в состоянии вернуть задолженность. Все потому, что она увеличивается в геометрической прогрессии. А виной этому скрытые пункты в договорах, где не указаны реальные процентные ставки по кредиту. Представьте только, что одна из таких компаний выдала клиенту кредит под 18% годовых, однако затем путем судебных разборок оказалось, что реальный процент по кредиту составляет 400% годовых.

В беду попасть может каждый

На самом деле подобные проблемы могут возникнуть у каждого берущего долг под залог жилья. Однако, если вы оформляете кредит не в каком-нибудь государственном или известном банке, а в финучреждении вроде “Быстро деньги”, то будьте готовы к всяческим неприятным сюрпризам. Очень многие такие компании работают нечестно и заинтересованы в том, чтобы должник не отдал долг.

Одной из таких компаний является Royal Standard Group. Именно это учреждение и взимало 400% вместо 18%. Найти такие компании очень просто, они активно рекламируют себя в Интернете, и привлекают людей простыми условиями получения средств. Обычно не нужно ни справки о доходах, ни хорошей кредитной истории. На это люди и ведутся, особенно в сложных жизненных обстоятельствах.

Пока известно о нескольких делах, которые находятся в суде. Одно из них – во Львове. Там мужчина занимал 120 000 гривен, однако уже через несколько месяцев был должен 207 000 гривен. Идентичная ситуация случилась и с киевлянином, которого буквально выгоняют из его квартиры, потому что он не вовремя платил кредит. С одной стороны кредиторы вроде бы и действуют законно, ведь должник подписал договор и не выполняет его условия. Однако то, что условия в договоре иногда прописаны не прозрачно могут сыграть против финансового учреждения в суде. В любом случае всем, кто оформляет кредит, нужно внимательно вчитываться в его условия, и убедиться на счет того, что указанная годовая процентная ставка является реальной.