В українців конфісковують житло: за що можна позбутися нерухомості?

Останнім часом випливло відразу кілька судових процесів де українці судяться з фінансовими установами, тому що останні хочуть забрати у них квартири. Мова про людей, які брали кредит під заставу житла і тепер або не виплачують його вчасно або ж не платять зовсім. Однак, річ не про звичайні кредити, які оформлюють у банку й умови яких цілком прозорі. Мова про спеціальні компанії, які працюють нечесно і спеціально створюють такі умови, в яких боржник просто не в змозі повернути заборгованість. Все через те, що вона збільшується у геометричній прогресії. А виною цьому, приховані пункти у договорах, де не вказані реальні відсоткові ставки за кредитом. Уявіть лише, що одна з таких компаній видала клієнту кредит 18% річних, однак потім шляхом судових розбирань виявилося, що реальний відсоток за кредитом аж 400% річних.

В халепу потрапити може кожен

Насправді подібні проблеми можуть виникнути у кожного хто бере позику під заставу житла. Однак, якщо ви оформлюєте кредит не у якомусь державному або відомому банку, а в фінустанові на кшталт “Швидко гроші”, то будьте готові до всіляких неприємних сюрпризів. Дуже багато таких компаній працюють нечесно і зацікавлені в тому, аби боржник не віддав борг.

Однією з таких компаній є Royal Standard Group. Саме ця установа й стягувала 400% замість 18%. Знайти такі компанії дуже просто, вони активно рекламують себе в Інтернеті, та заманюють людей простими умовами отримання коштів. Зазвичай не потрібно ні довідки про доходи, ні хорошої кредитної історії. На це люди й ведуться, а особливо у скрутних життєвих обставинах.

Наразі відомо про кілька справ, які знаходяться у суді. Одна з них у Львові. Там чоловік позичав 120 000 гривень, однак вже через кілька місяців був винен 207 000 гривень. Ідентична ситуація трапилась й з киянином, якого буквально виганяють з його квартири, тому що він не вчасно сплачував кредит. З одного боку кредитори начебто й діють законно, адже боржник підписав договір і не виконує його умови. Однак, те що умови в договорі інколи прописані не прозоро можуть зіграти проти фінансової установи у суді. В будь-якому разі всім хто оформлює кредит потрібно уважно вчитуватись в його умови, та переконатись на рахунок того, що вказана річна відсоткова ставка є реальною.