Украинцам перечислят пенсию по новой формуле: благодаря этому суммы доплат будут большими

В ближайшие два месяца украинцам сразу дважды пересчитают пенсию: в марте и в апреле. Благодаря этому, некоторые категории пенсионеров смогут существенно улучшить свое финансовое положение. Например, некоторые получат доплату в размере 1000 гривен. Остальные получат от 500 и более гривен. На такие суммы украинцам следует надеяться в марте, когда состоится ежегодная индексация.

По какой формуле проведут индексацию?

По состоянию на сегодняшний день точный процент индексации еще не известен. Эксперты предполагают, что, вероятно, это будет 13%. И если это будет действительно так, то лица, пенсия которых составляет 7200 гривен, будут иметь от 1000 гривен доплаты. В среднем украинцы получат по 500-600 гривен доплаты. Такие суммы получаются благодаря обновленной формуле, которую будут использовать при расчете доплаты. Учитывать будут ряд факторов: стаж, размер зарплаты, процент инфляции за предыдущий год и размер средней зарплаты, которую украинцы получали в течение последних трех лет. Словом, самостоятельно определить, какая доплата придет именно вам очень сложно. Точную цифру каждый узнает уже в марте, когда будет начислена новая выплата.

Какое повышение будет в апреле?

С 1 апреля вырастет размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а соответственно вырастет и гарантированная минимальная пенсия для тех, кто в этом году выходит на заслуженный отдых. То есть речь о гражданах, которые в этом году достигли 60 лет и имеют 31 год стажа. Они будут получать от 3200 гривен пенсии (в зависимости от размера зарплаты, которая у них была). До апреля минимальная пенсия составляет 2 840 гривен.

Что касается стажа, то он вырос на один год из-за пенсионной реформы. Так будет происходить каждый год до 2028 года включительно. Эксперты говорят, что поэтому украинцы будут выходить на заслуженный отдых не в 60, а в 63 или даже в 65 лет.