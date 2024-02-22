Українцям перерахують пенсію за новою формулою: завдяки цьому суми доплат будуть великими

Протягом найближчих двох місяців українцям відразу двічі перерахують пенсію: у березні та у квітні. Завдяки цьому деякі категорії пенсіонерів зможуть суттєво покращити своє фінансове становище. Для прикладу, дехто отримає доплату у розмірі 1000 гривень. Інші отримають від 500 та більше гривень. На такі суми українцям варто сподіватися у березні, коли відбудеться щорічна індексація.

За якою формулою відбудеться індексація?

Станом на сьогодні точний відсоток індексації ще не відомо. Експерти припускають, що ймовірно це буде 13%. І якщо це буде дійсно так, то ті особи пенсія яких становить 7200 гривень матимуть від 1000 гривень доплати. В середньому ж українці отримають по 500-600 гривень доплати. Такі суми виходять завдяки оновленій формулі, яку використовуватимуть при розрахунку доплати. Враховувати будуть цілу низку факторів: стаж, розмір зарплати, відсоток інфляції за попередній рік та розмір середньої зарплати, яку українці отримували протягом останніх трьох років. Словом, самостійно визначити, яка доплата прийде саме вам, дуже складно. Точну цифру кожен дізнається вже у березні коли буде нарахована нова виплата.

Яке підвищення буде у квітні?

З 1 квітня зросте розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімум, а відповідно зросте й гарантована мінімальна пенсія для тих осіб, які цьогоріч виходять на заслужений відпочинок. Тобто мова про громадян, які цього року досягли 60-річного віку та мають 31 рік стажу. Вони отримуватимуть від 3200 гривень пенсії (залежно від розміру зарплати, яка в них була). До квітня, мінімальна пенсія становить 2 840 гривень.

Щодо стажу, то він зріс на один рік через пенсійну реформу. Так відбуватиметься щороку до 2028 року включно. Експерти кажуть, що через це українці виходитимуть на заслужений відпочинок не в 60, а в 63 чи навіть у 65 років.