Конец эпохи: “Киевстар” закрывает популярную среди украинцев услугу

Популярный в Украине мобильный оператор — Киевстар сообщил о закрытии популярной среди украинцев услуги StarFind.

Рассказываем, что известно об услуге, когда ее отключат и предлагают ли какую-то альтернативу.

Что известно об услуге

Приложение и веб-версия ресурса StarFind позволяли следить за местом пребывания родных и близких людей.

Сервис был доступен только абонентам контрактной связи Киевстар и работал на территории Украины даже с выключенным GPS.

Эта услуга позволяла добавлять до 10 номеров. Однако следить за абонентом можно было только при условии, что тот самостоятельно отвечает на SMS сообщения и предоставлял разрешение на отслеживание его локации.

Когда StarFind перестанет работать

Согласно обнародованной информации услугу StarFind закроют 21 февраля 2024 года.

В Киевстар сообщили, что услуга будет отключена для всех пользователей автоматически.

Какую альтернативу предлагают украинцам вместо StarFind

Вместо StarFind абонентам предлагают подключить другую услугу – “Мобильная безопасность”. По словам экспертов она позволит:

узнать, где сейчас находятся ваши близкие (отслеживать передвижения, создавать безопасные места, прокладывать маршруты и прочее);

повысить вероятность вернуть потерянный мобильный телефон;

управлять мобильным устройством удаленно (доступна услуга только для пользователей устройств на базе ОС Android;

получать уведомления о воздушной тревоге и других видах угрозы.

Отметим, что мобильные операторы друг с другом сообщают о повышении стоимости тарифов. Это связано с необходимостью инвестировать в базовые станции связи. Прошлогодние блэкауты показали, насколько уязвимой является инфраструктура в условиях отключения света. Именно поэтому мобильные операторы постоянно устанавливают резервные источники питания для обеспечения доступа к сети.

Также ранее мы сравнивали самые выгодные тарифы трех мобильных операторов. По результатам нашего исследования стало известно, что для звонков лучше выбирать Киевстар, а для интернета – Lifecell.