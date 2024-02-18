Конец эпохи: “Киевстар” закрывает популярную среди украинцев услугу
Популярный в Украине мобильный оператор — Киевстар сообщил о закрытии популярной среди украинцев услуги StarFind.
Рассказываем, что известно об услуге, когда ее отключат и предлагают ли какую-то альтернативу.
Что известно об услуге
Приложение и веб-версия ресурса StarFind позволяли следить за местом пребывания родных и близких людей.
Сервис был доступен только абонентам контрактной связи Киевстар и работал на территории Украины даже с выключенным GPS.
Эта услуга позволяла добавлять до 10 номеров. Однако следить за абонентом можно было только при условии, что тот самостоятельно отвечает на SMS сообщения и предоставлял разрешение на отслеживание его локации.
Когда StarFind перестанет работать
Согласно обнародованной информации услугу StarFind закроют 21 февраля 2024 года.
В Киевстар сообщили, что услуга будет отключена для всех пользователей автоматически.
Какую альтернативу предлагают украинцам вместо StarFind
Вместо StarFind абонентам предлагают подключить другую услугу – “Мобильная безопасность”. По словам экспертов она позволит:
- узнать, где сейчас находятся ваши близкие (отслеживать передвижения, создавать безопасные места, прокладывать маршруты и прочее);
- повысить вероятность вернуть потерянный мобильный телефон;
- управлять мобильным устройством удаленно (доступна услуга только для пользователей устройств на базе ОС Android;
- получать уведомления о воздушной тревоге и других видах угрозы.
Отметим, что мобильные операторы друг с другом сообщают о повышении стоимости тарифов. Это связано с необходимостью инвестировать в базовые станции связи. Прошлогодние блэкауты показали, насколько уязвимой является инфраструктура в условиях отключения света. Именно поэтому мобильные операторы постоянно устанавливают резервные источники питания для обеспечения доступа к сети.
Также ранее мы сравнивали самые выгодные тарифы трех мобильных операторов. По результатам нашего исследования стало известно, что для звонков лучше выбирать Киевстар, а для интернета – Lifecell.
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