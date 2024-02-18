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Конец эпохи: “Киевстар” закрывает популярную среди украинцев услугу

18.02.2024

Популярный в Украине мобильный оператор — Киевстар сообщил о закрытии популярной среди украинцев услуги StarFind. 

Рассказываем, что известно об услуге, когда ее отключат и предлагают ли какую-то альтернативу. 

Что известно об услуге

Приложение и веб-версия ресурса StarFind позволяли следить за местом пребывания родных и близких людей. 

Сервис был доступен только абонентам контрактной связи Киевстар и работал на территории Украины даже с выключенным GPS. 

Эта услуга позволяла добавлять до 10 номеров. Однако следить за абонентом можно было только при условии, что тот самостоятельно отвечает на SMS сообщения и предоставлял разрешение на отслеживание его локации. 

Когда StarFind перестанет работать

Согласно обнародованной информации услугу StarFind закроют 21 февраля 2024 года. 

В Киевстар сообщили, что услуга будет отключена для всех пользователей автоматически. 

Какую альтернативу предлагают украинцам вместо StarFind

Вместо StarFind абонентам предлагают подключить другую услугу – “Мобильная безопасность”. По словам экспертов она позволит:

  • узнать, где сейчас находятся ваши близкие (отслеживать передвижения, создавать безопасные места, прокладывать маршруты и прочее);
  • повысить вероятность вернуть потерянный мобильный телефон;
  • управлять мобильным устройством удаленно (доступна услуга только для пользователей устройств на базе ОС Android;
  • получать уведомления о воздушной тревоге и других видах угрозы. 

Отметим, что мобильные операторы друг с другом сообщают о повышении стоимости тарифов. Это связано с необходимостью инвестировать в базовые станции связи. Прошлогодние блэкауты показали, насколько уязвимой является инфраструктура в условиях отключения света. Именно поэтому мобильные операторы постоянно устанавливают резервные источники питания для обеспечения доступа к сети. 

Также ранее мы сравнивали самые выгодные тарифы трех мобильных операторов. По результатам нашего исследования стало известно, что для звонков лучше выбирать Киевстар, а для интернета – Lifecell.

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18.02.2024
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