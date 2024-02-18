Кінець епохи: “Київстар” закриває популярну серед українців послугу

Популярний в Україні мобільний оператор — Київстар повідомив про закриття популярної серед українців послуги StarFind.

Розповідаємо, що відомо про послугу, коли її відключать і чи пропонують якусь альтернативу.

Що відомо про послугу

Додаток та вебверсія ресурсу StarFind дозволяли стежити за місцем перебування рідних та близьких людей.

Сервіс був доступний лише абонентам контрактного зв’язку Київстар та працював на території України навіть з вимкнутим GPS.

Ця послуга дозволяла додавати до 10 номерів. Однак стежити за абонентом можна було лише за умови, що той самостійно відповідає на SMS повідомлення та надавав дозвіл на відстеження його локації.

Коли StarFind перестане працювати

Відповідно до оприлюдненої інформації послугу StarFind закриють 21 лютого 2024 року.

В Київстар повідомили, що послугу буде відключено для всіх користувачів автоматично.

Яку альтернативу пропонують українцям замість StarFind

Замість StarFind абонентам пропонують підключити іншу послугу — “Мобільна безпека”. За словами експертів вона дозволить:

дізнатися, де зараз перебувають ваші близькі (відстежувати пересування, створювати безпечні місця, прокладати маршрути та інше);

підвищити ймовірність повернути втрачений мобільний телефон;

керувати мобільним пристроєм віддалено (доступна послуга лише для користувачів пристроїв на базі ОС Android;

отримувати повідомлення про повітряну тривогу та інші види загрози.

Зазначимо, що мобільні оператори один з одним повідомляють про підвищення вартості тарифів. Це пов’язано з необхідністю інвестувати в базові станції зв’язку. Минулорічні блекаути показали, наскільки вразливою є інфраструктура в умовах відключення світла. Саме тому мобільні оператори постійно встановлюють резервні джерела живлення для забезпечення доступу до мережі.

Також раніше ми порівнювали найвигідніші тарифи трьох мобільних операторів. За результатами нашого дослідження стало відомо, що для дзвінків краще обирати Київстар, а для інтернету — Lifecell.