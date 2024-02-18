Неделя невиданной щедрости: АТБ запускает масштабную акцию со скидками на популярные продукты

Акция также распространяется на товары для ухода за собой.

В АТБ сообщили отличную новость. Поклонники выгодных покупок будут приятно удивлены. Сеть супермаркетов АТБ приглашает своих потребителей на выгодные покупки, объявив об акции на большинство товаров.

Сколько времени продлится акция

Скидки будут достигать 43% на широкий ассортимент продуктов. Акция продлится с 14 февраля по 20 февраля. Пользователь популярного Ютуб канала “Хочу дешевле” уже поделился деталями в своем ролике. Давайте рассмотрим, какие скидки предлагают потребителям:

конфеты и сладости: на сладкое предоставляется скидка от 20% до 40%;

чай: насладиться ароматным чаем теперь можно со скидкой в 40%;

рыбные консервы: добавьте разнообразие к столу со скидкой до 37%;

колбаса и сыр – покупайте любимые угощения со скидкой от 31% до 41%;

подсолнечное и сливочное масло: предлагается скидка от 25% до 28%;

майонез: дополните вкус любимых блюд со скидкой 38%;

полуфабрикаты: экономьте время на приготовлении любимых блюд со скидкой от 30 до 42%;

молочные продукты – покупайте полезные продукты на 30% дешевле;

напитки – освежитесь с газировкой, минералкой и лимонадами со скидкой до 40%.

Скидки также распространяется на товары по уходу за собой, стиральные порошки, слабоалкогольные и крепкие напитки. Поэтому обязательно посетите супермаркеты сети АТБ.

Обратите внимание, предложение ограничено, поэтому акция действует только до окончания товарных запасов.

А чтобы максимально выгодно воспользоваться акцией, составьте список покупок: Заранее определитесь, какие продукты вам нужны, чтобы не купить лишнего А еще, проверьте цены на аналогичные продукты в других супермаркетах, чтобы убедиться, что вы действительно получаете самое выгодное предложение. Также, если у вас есть место для хранения, купите больше продуктов, чтобы сэкономить, особенно, если действует акция “покупайте три по цене двух”. Во время подобных акций можно закупиться продуктами с неплохой выгодой.