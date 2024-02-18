Тиждень небаченої щедрості: АТБ запускає масштабну акцію зі знижками на популярні продукти

Акція також поширюється на товари для догляду за собою.

В АТБ повідомили чудову новину. Шанувальники вигідних покупок будуть приємно вражені. Мережа супермаркетів АТБ запрошує своїх споживачів на вигідні закупи, оголосивши про акцію на більшість товарів.

Скільки часу триватиме акція

Знижки сягатимуть 43% на широкий асортимент продуктів. Акція триватиме з 14 лютого по 20 лютого. Користувач популярного Ютуб каналу “Хочу дешевше” вже поділився деталями у своєму ролику. Давайте розглянемо, які знижки пропонують споживачам:

цукерки та солодощі: на солодке надається знижка від 20% до 40%;

чай: насолодитися ароматним чаєм тепер можна зі знижкою о 40%;

рибні консерви: додайте різноманіття до столу зі знижкою до 37%;

ковбаса та сир — купуйте улюблені частування зі знижкою від 31% до 41%;

соняшникова олія та вершкове масло: пропонується знижка від 25% до 28%;

майонез: доповніть смак улюблених страв зі знижкою 38%;

напівфабрикати: заощаджуйте час на приготуванні улюблених страв зі знижкою від 30 до 42%;

молочні продукти — купуйте корисні продукти на 30% дешевше;

напої — освіжіться з газованою водою, мінералкою та лимонадами зі знижкою до 40%.

Знижки також поширюється на товари з догляду за собою, пральні порошки, слабоалкогольні та міцні напої. Тому обов’язково завітайте в супермаркети мережі АТБ.

Зверніть увагу, пропозиція обмежена, тож акція діє лише до закінчення товарних запасів.

А щоб максимально вигідно скористатися акцією, складіть список покупок: Заздалегідь визначтеся, які продукти вам потрібні, щоб не купити зайвого А ще, перевірте ціни на аналогічні продукти в інших супермаркетах, щоб переконатися, що ви дійсно отримуєте найвигіднішу пропозицію. Також, якщо у вас є місце для зберігання, купіть більше продуктів, щоб заощадити, особливо, якщо діє акція “купуйте три за ціною двох”. Під час подібних акцій можна запастися продуктами з суттєвою вигодою.