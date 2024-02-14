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Касается всех украинцев: в “Дію” добавят 8 новых услуг

14.02.2024

Сейчас в приложении государственных услуг “Дія” доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на веб-портале более ста услуг. 

Детали

О том, какие обновления ждать в “Дії” в ближайшее время, рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

Итак, какие услуги появятся в ближайшее время:

  • Растаможка авто в “Дії”. Этот сервис давно анонсирован, ведь его создали для того, чтобы процесс растаможки стал более прозрачным и быстрым, без объективных решений со стороны таможни и без человеческого фактора. Для расчета цены будут учитывать только устойчивые характеристики, на которые не могут повлиять таможенники. 
  • Онлайн-брак в “Дії”. Эта услуга позволит украинцам жениться не выходя из дома. Или даже если влюбленные находятся в разных городах. 
  • Сервисы для ветеранов. Они позволяют получить статус участника боевых действий онлайн. Кроме того, можно получить статус лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины. 
  • Кабинет пациента. Сервис позволяет зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения через Дію. После этого можно будет выбрать врача и подписать декларацию. Кроме того, сообщения из электронной системы здравоохранения будут поступать в Дію.
  • Открытый код “Дії”. Это позволит экспортировать приложение в другие страны и сопровождать его интеграцию. Кроме того, ИТ-специалисты смогут присоединиться к анализу кода и предложить варианты изменений или улучшения. 
  • Больше документов в приложении. Речь идет об образовательных аттестатах и дипломах, актовых записях гражданских состояний о рождении, изменении имени, браке и разводе. Кроме свидетельства о рождении ребенка у родителей будет отображаться собственное, а также детей старше 18 лет. 
  • “Дія. Подпись” для юридических лиц. Это будет самая защищенная электронная подпись доступная для бизнеса. Это позволит значительно ускорить процессы и сделать действия предпринимателей прозрачными. 
  • “Дія для партнеров”. Новый сценарий интеграции позволит партнерам авторизовать пользователей “Дія” с полученной фамилией, номером телефона и почтой.

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14.02.2024
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