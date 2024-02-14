Стосується всіх українців: в “Дію” додадуть 8 нових послуг

Зараз в додатку державних послуг “Дія” доступні 14 цифрових документів та понад 30 сервісів, а на веб-порталі більше ніж сто послуг.

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Про те, які оновлення чекати в “Дії” найближчим часом, розповів віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тож, які послуги з’являться найближчим часом:

Розмитнення авто в “Дії”. Цей сервіс давно анонсований, адже його створили для того, щоб процес розмитнення став більш прозорим та швидким, без об’єктивних рішень зі сторони митниці та без людського фактора. Для розрахунку ціни будуть враховувати лише стійкі характеристики, на які не можуть вплинути митники. Онлайн-шлюб в “Дії”. Ця послуга дозволить українцям одружуватися не виходячи з дому. Або навіть, якщо закохані перебувають в різних містах. Сервіси для ветеранів. Вони дозволяють отримати статус учасника бойових дій онлайн. Крім того, можна отримати статус особи з інвалідністю в результаті війни або члена сім’ї загиблого Захисника або Захисниці України. Кабінет пацієнта. Сервіс дозволяє зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я через Дію. Після цього можна буде обрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомленні з електронної системи охорони здоров’я надходитимуть в Дію. Відкритий код “Дії”. Це дозволить експортувати додаток в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того до ІТ-спеціалісти зможуть приєднатися до аналізу коду та запропонувати варіанти змін чи покращення. Більше документів в додатку. Йдеться про освітні атестати та дипломи, актові записи цивільних станів про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Крім свідоцтва про народження дитини у батьків відображатиметься власне, а також дітей старше 18 років. “Дія. Підпис” для юридичних осіб. Це буде найзахищеніший електронний підпис доступний для бізнесу. Це дозволить значно прискорити процеси та зробити дії підприємців прозорими. “Дія для партнерів”. Новий сценарій інтеграції дозволить партнерам авторизовувати користувачів “Дії” з отриманим прізвищем, номером телефону та поштою.