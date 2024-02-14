Касается всех украинцев: в “Нафтогазе” вводят важные изменения

“Нафтогаз” вводит изменения, поэтому людей просят обратить внимание на важное обновление.

Детали

На днях газоснабжающая компания “Нафтогаз. Украины” обнародовала информацию о важном обновлении, которое коснется украинских потребителей.

Жители Украины теперь могут стать клиентами “Нафтогаза” гораздо проще и быстрее. Компания заявила об изменениях. Теперь в структуру сайта будет интегрировано в приложение “Дія”.

Для потребителей это означает следующее. В “Дії” появилась возможность отправить расчетный номер учетной карточки налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер) или ID-карты и таким образом заполнить часть заявления в автоматическом режиме. Теперь не нужно будет указывать некоторые данные в ручном режиме. Важно, чтобы у гражданина было активировано приложение “Дія. Підпис”.

Как это будет работать

Нафтогаз обнародовал инструкцию о том, как работает этот алгоритм:

Сначала нужно перейти на сайт gas.ua, далее в раздел “Клиентам” и нажать кнопки заявки нового клиента, далее нажмите кнопку “Присоединиться” и выберите пункт “Дія”.

В приложении нужно будет активировать сканер QR-кода и навести телефон на экран для считывания кода.

В “Дії” должно появиться окошко с запросом на отправку копии документов.

После подписания нужно будет пройти проверку по фото и отправить документы.

Часть полей можно будет автоматически заполнить, а часть данных все равно придется вписать вручную.

После того, как заявка будет сформирована полностью, нужно подписать ее с помощью “Дія. Подпись”.

Какой будет цена на газ

Стоимость газа остается неизменной еще с довоенных времен, в начале введения военного положения в правительстве пообещали не повышать тарифы на газ и тепло. Однако это обещание могут нарушить уже в ближайшее время. Одно из требований МВФ – повышение тарифов на коммуналку до рыночного уровня. Однако по прогнозам НБУ отменить льготные тарифы могут уже в 2025 году. Поэтому, вероятно, в ближайшее время стоимость голубого топлива и тепла не изменится.