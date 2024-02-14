Стосується всіх українців: в “Нафтогазі” запроваджують важливі зміни

“Нафтогаз” запроваджує зміни, тому людей просять звернути увагу на важливе оновлення.

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Днями газопостачальна компанія “Нафтогаз. України” оприлюднила інформацію про важливе оновлення, яке торкнеться українських споживачів.

Жителі України тепер можуть стати клієнтами “Нафтогазу” набагато простіше та швидше. Компанія заявила про зміни. Тепер в структуру сайту буде інтегровано в додаток “Дія”.

Для споживачів це означає наступне. В “Дії” з’явилась можливість відправити розрахунковий номер облікової картки платника податку (індивідуальний податковий номер) або ID-картки і таким чином заповнити частину заяви в автоматичному режимі. Тепер не потрібно буде вказувати деякі дані в ручному режимі. Важливо, щоб в громадянина було активовано додаток “Дія. Підпис”.

Як це працюватиме

Нафтогаз оприлюднив інструкцію про те, як працює цей алгоритм:

Спочатку потрібно перейти на сайт gas.ua, далі в розділ “Клієнтам” та натиснути кнопки заявки нового клієнта, далі натисніть кнопку “Приєднатися” та оберіть пункт “Дія”. В додатку потрібно буде активувати сканер QR-коду та навести телефон на екран для зчитування коду. В “Дії” повинно з’явитися віконце із запитом на надсилання копії документів. Після підписання потрібно буде пройти перевірку за фото та надіслати документи. Частину полів можна буде автоматично заповнити, а частину даних все одно доведеться вписати вручну. Після того, як заявка буде сформована повністю, потрібно підписати її за допомогою “Дія. Підпис”.

Якою буде ціна на газ

Вартість газу залишається незмінною ще з довоєнних часів. на початку запровадження воєнного стану в уряді пообіцяли не підвищувати тарифи на газ та тепло. Однак цю обіцянку можуть порушити вже найближчим часом. Одна з вимог МВФ — підвищення тарифів на комуналку до ринкового рівня. Однак за прогнозами НБУ скасувати пільгові тарифи можуть вже в 2025 році. Тож, ймовірно, найближчим часом вартість блакитного палива та тепла не зміниться.