Переход на летнее время в 2024 году: появилось важное уточнение

Уже традиционно дважды в год в Украине переводят стрелки часов. Осталось чуть больше месяца до очередного перехода на летнее время 2024 года.

Эта процедура прописана в украинском законодательстве. И несмотря на постоянные дискуссии о целесообразности сезонной смены времени, окончательное решение до сих пор не принято. Это означает, что в марте 2024 года мы традиционно переводим часы на час вперед.

Когда переводят часы на летнее время в 2024 году

С зимнего на летнее время Украина перейдет в последнее воскресенье марта.

В этом году дата совпадает с последним календарным днем месяца, то есть перевести часы следует в ночь на 31 марта.

Часы переводят в три часа ночи. Фактически, часы просто “перепрыгнут” с третьего часа на четвертый.

При этом большие современных электронных приборов, где есть функция часов, имеют встроенную опцию изменений времени. Вручную придется перевести стрелки на наручных и настенных часах, в которых не встроена электроника.

Почему в Украине переводят часы на зимнее и летнее время

Многие убеждены, что переход на летнее и зимнее время – уникальная практика, которая есть только в Украине. На самом деле часы переводят во многих странах, ведь так можно сэкономить электроэнергию благодаря продолжительности светового дня.

При этом во многих странах никогда не переводят стрелки часов. Где-то такой практики не было никогда, а кто-то уже отказался от такого решения.

При этом медики бьют тревогу. Переход на летнее время дается сложнее перехода на зимнее. Осенью появляется лишний час для сна, сейчас его забирают.

Именно поэтому врачи отмечают, что об адаптации организма нужно позаботиться заранее, примерно за две недели до перевода стоит корректировать сон. Достаточно ложиться немного раньше чем обычно.