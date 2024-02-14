Перехід на літній час в 2024 році: з’явилося важливе уточнення

Вже традиційно двічі на рік в Україні переводять стрілки годинників. Залишилось трохи більше як місяць до чергового переходу на літній час 2024 року.

Ця процедура прописана в українському законодавстві. І попри постійні дискусії про доцільність сезонної зміни часу, кінцеве рішення досі не прийнято. Це означає, що в березні 2024 року ми традиційно переводимо годинники на годину вперед.

Коли переводять годинник на літній час у 2024 році

З зимового на літній час Україна перейде в останню неділю березня.

Цього року дата збігається з останнім календарним днем місяця, тобто перевести годинник слід в ніч на 31 березня.

Годинник переводять о третій годині ночі. Фактично, годинник просто “перестрибнуть” з третьої години на четверту.

При цьому більші сучасних електронних приладів, де є функція годинника, мають вбудовану опцію змін часу. Вручну доведеться перевести стрілки на наручних та настінних годинниках, в яких не вбудована електроніка.

Чому в Україні переводять годинники на зимовий та літній час

Чимало людей переконані, що перехід на літній та зимовий час — унікальна практика. яка є тільки в Україні. Насправді годинник переводять в багатьох країнах, адже так можна заощадити електроенергію завдяки тривалості світлового дня.

При цьому в багатьох країнах ніколи не переводять стрілки годинників. Десь такої практики не було ніколи, а хтось вже відмовився від такого рішення.

При цьому медики б’ють на сполох. Перехід на літній час дається складніше за перехід на зимовий. Восени з’являється зайва година для сну, зараз її забирають.

Саме тому лікарі наголошують на тому, що про адаптацію організму потрібно подбати заздалегідь. за два тижні до переведення варто коригувати сон. Тобто достатньо лягати трохи раніше.