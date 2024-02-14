Эксперты рассказали, как охранники в магазинах нарушают права покупателей и когда последним следует вызывать полицию

Практически в каждом магазине есть охранник, особенно в крупных супермаркетах. Они должны следить за порядком в зале, и, конечно же, предупреждать кражи или другие незаконные действия со стороны покупателей. Однако иногда охранники немного превышают свои полномочия и позволяют себе то, на что не имеют права. К примеру, требуют покупателя оплатить испорченный товар. Например, разбитую чашку или еще каким-то образом испорченную продукцию. Эксперты говорят, что охрана не имеет права требовать подобное и на это есть сразу несколько причин.

О чем необходимо знать клиентам?

Во-первых, охранники часто не обладают подобными правами исключительно потому, что не являются представителями данного магазина, а работают по найму от других (охранных) компаний. Так что если вы действительно оказались в ситуации, когда от вас требуют возместить испорченный товар, общайтесь об этом исключительно с продавцом, администратором или владельцем магазина.

В противном случае вы имеете право вызвать правоохранителей и они будут на вашей стороне.

“Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – часто они не представляют магазин. Если вынуждают оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины “О защите прав потребителей”. Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы“, — заявляют эксперты по защите прав потребителей.

Также покупателям в подобной ситуации нужно требовать видео с камер видеонаблюдения. В основном платить за испорченный товар нужно только тогда, когда покупатель намеренно его испортил. Если же все произошло случайно, то все расходы несет владелец магазина, который не позаботился о том, чтобы все товары были надежно размещены.

Об этом говорится в вышеупомянутом законе, поэтому покупателям стоит это знать. Также еще один важный пункт — охранники, или кто-нибудь из представителей магазина не имеет права требовать от покупателей, чтобы те оставляли свои вещи в камерах хранения. Вы просто можете ходить по залу со своими вещами и другими покупками, на это у покупателей есть законное право.