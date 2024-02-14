Експерти розповіли, як охоронці в магазинах порушують права покупців і коли останнім варто викликати поліцію

Практично у кожному магазині є охоронець, а особливо в великих супермаркетах. Вони мають стежити за порядком в залі, і звісно ж попереджати крадіжки чи інші незаконні дії з боку покупців. Однак інколи охоронці трохи перевищують свої повноваження і дозволяють собі те на що не мають права. Наприклад, вимагають покупця оплатити зіпсований товар. Наприклад, розбиту чашку, або ще якимось чином зіпсовану продукцію. Експерти кажуть, що охорона немає права вимагати подібне і на це є одразу кілька причин.

Про що потрібно знати клієнтам?

По-перше, охоронці часто не мають подібних прав виключно тому, що не є представниками даного магазину, а працюють по найму від інших (охоронних) компаній. Тож якщо ви дійсно опинилися в ситуації, коли від вас вимагають відшкодувати зіпсований товар спілкуйтесь про це виключно з продавцем, адміністратором чи власником магазину.

В протилежному випадку ви маєте цілковите право викликати правоохоронців і вони будуть на вашому боці.

“Охоронці не мають права говорити, що робити з товарами, – часто вони не представляють магазин. Якщо змушують сплатити за зіпсований товар, це грубе порушення багатьох статей Закону України “Про захист прав споживачів”. Тому можна звертатися до правоохоронних органів“, – заявляють експерти із захисту прав споживачів.

Також покупцям у подібній ситуації потрібно вимагати відео з камер відеоспостереження. Здебільшого платити за зіпсований товар потрібно лише тоді, якщо покупець навмисно його зіпсував. Якщо ж все трапилося випадково, то всі витрати несе власник магазину, який не потурбувався про те, щоб всі товари були надійно розміщені.

Про це теж йдеться у вищезгаданому законі, тож покупцям варто це знати. Також ще один важливий пункт — охоронці, чи будь-хто з представників магазину не мають права вимагати від покупців, щоб ті залишали свої речі в камерах схову. Ви запросто можете ходити по залу зі своїми речами та іншими покупками, на це у покупців є законне право.