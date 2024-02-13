В Украине ожидают масштабного перерасчета пенсий: кому добавят 1000 и более гривен?

Уже 1 марта состоится масштабный перерасчет пенсий. Его спровоцирует индексация, которая коснется всех категорий пенсионеров. По предварительным данным, пенсии должны перечислить на 13%, однако точный процент будет известен где-то в конце февраля. Также эксперты говорят, что сложно самостоятельно рассчитать свою надбавку, ведь при индексации используется специальная формула. При расчете доплаты учитывают чистую пенсию без надбавок, а также стаж, наработанный гражданином. Известно лишь, что примерно по 1000 гривен доплаты получат те у кого “чистая” пенсия, без надбавок составляет не менее 7000 гривен.

Что получат другие пенсионеры?

Ожидается, что средний размер доплат, на которые возрастет пенсия, составит 500-600 гривен. Будет также минимальная отметка, на которую гарантированно вырастут пенсии. В прошлый раз это было 100 гривен, а на этот раз сумма еще не известна.

Также, индексация — это не единственное повышение пенсий, которого следует ожидать украинцам. Уже в апреле вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум, а значит, вырастет и гарантированная минимальная пенсия. Речь о той пенсии на которую рассчитывают граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие весь необходимый стаж для того, чтобы выходить на заслуженный отдых.

Напомним, что в этом году это уже 31 год, а не 30, как было в 2023 году. Требования к стажу растут из-за Пенсионной реформы, которую официально приняли несколько лет назад. Согласно этой реформе, минимальный стаж будет увеличиваться на 1 год до 2028 года включительно. То есть уже через несколько лет выйти на пенсию в 60 лет смогут только те, кто имеет 35 лет стажа. Это привело к ряду дискуссий среди нардепов. Некоторые утверждают, что проще повысить пенсионный возраст до 65 лет, чем раздражать людей требованиями, которые невозможно выполнить. Потенциально только небольшой процент пенсионеров сможет действительно оформлять пенсию в 60 лет. Всем остальным не хватит стажа.