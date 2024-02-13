В Україні очікують на масштабний перерахунок пенсій: кому добавлять 1000 і більше гривень?

Вже 1 березня відбудеться масштабний перерахунок пенсій. Його спровокує індексація, яка торкнеться всіх категорій пенсіонерів. За попередніми даними пенсії мають перерахувати на 13%, однак точний відсоток буде відомо десь наприкінці лютого. Також експерти кажуть, що складно розрахувати власну надбавку, адже при індексації використовується спеціальна формула. При розрахунку доплати враховують чисту пенсію без надбавок, а також стаж, який напрацювала особа. Наразі відомо лише, що приблизно по 1000 гривень доплати отримають ті в кого “чиста” пенсія, без надбавок становить не менше 7000 гривень.

Що отримають інші пенсіонери?

Очікується, що середній розмір доплат на які зросте пенсія становитиме 500-600 гривень. Буде також мінімальна позначка на котру гарантовано зростуть пенсії. Минулого разу це було 100 гривень, а цього разу сума ще не відома.

Також, індексація — це не єдине підвищення пенсій, на котре слід очікувати українцям. Вже у квітні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, а значить зросте й гарантована мінімальна пенсія. Мова про ту пенсію на котру розраховують громадяни, які досягли пенсійного віку та мають весь необхідний стаж для того, щоб виходити на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, що цього року це вже 31 рік, а не 30, як було у 2023-му році. Вимоги до стажу зростають через Пенсійну реформу, яку офіційно прийняли кілька років тому. Згідно з цією реформою мінімальний стаж збільшуватиметься на 1 рік до 2028 року включно. Тобто вже через кілька років вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті, хто має 35 років стажу. Це спричинило низку дискусій серед нардепів. Дехто стверджує, що простіше підвищити пенсійний вік до 65 років, аніж дратувати людей вимогами, які нереально виконати. Потенційно лише невеликий відсоток пенсіонерів зможе дійсно оформлювати пенсію у 60 років. Всі іншим не вистачатиме стажу.