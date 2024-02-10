ПриватБанк без объяснений блокирует счета: под раздачу попадают даже клиенты с отличной репутацией

ПриватБанк активно проводит финансовый мониторинг. Стоит отметить, что сейчас все украинские банки обязаны это делать добросовестно, иначе будут получать большие штрафы. Соответственно существенно участились случаи, когда людям блокируют счета, разрывают с ними договоры о сотрудничестве, ничего при этом толком не объясняя. Например, в ПриватБанке блокируют счета даже тех клиентов, которые обслуживаются уже более 20 лет и имеют хорошую репутацию. Один из таких клиентов на днях написал свой отзыв на сайте Минфина.

Люди жалуются, что банк ничего им не объясняет

“Сегодня, около 14:00, при попытке зайти в приложение “Приват24” получил сообщение, что доступ необходимо подтвердить через звонок или чат. Пообщавшись с представительницей банка, клиенту стало известно, что банк принял решение об отказе от поддержки деловых отношений/отказ в обслуживание путем расторжения деловых отношений/разрыв договора и закрытие счета“, – написал мужчина в жалобе.

Также он добавил, что обслуживается в этом банке уже 20 лет и никогда не имел никаких проблем и добросовестно выполнял все свои обязанности.

В банке ответили, что действуют в соответствии с действующим законодательством и если блокировка состоялась, значит клиент попал под финансовый мониторинг и система заподозрила его в отмывании средств или их незаконном получении или других манипуляциях.

К блокированию может привести даже несвоевременная уплата коммунальных платежей, алиментов, различных штрафов, по которым возбуждено уголовное производство и т.д.

Также, с вероятностью в 99% вам заблокируют счет, если вы совершаете какие-либо операции с криптовалютой, получаете нетипично большие суммы средств или переводите их. Совершаете переводы на сумму от 400 000 гривен. Совершаете большие онлайн-покупки в ночное время суток. Снимаете много наличных денег в регионе, где обычно не фиксируется ваша геолокация и т.д. Также заблокировать счет могут за несвоевременное обновление данных. Если банк присылает уведомление о том, что нужно обновить данные — не игнорируйте его.