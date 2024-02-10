ПриватБанк без пояснень блокує рахунки: під роздачу потрапляють навіть клієнти з відмінною репутацією
ПриватБанк активно проводить фінансовий моніторинг. Варто зазначити, що зараз всі українські банки зобов’язані це сумлінно робити, інакше отримуватимуть великі штрафи. Відповідно суттєво почастішали випадки, коли людям блокують рахунки, розривають з ними договори про співпрацю нічого при цьому толком не пояснюючи. Для прикладу в ПриватБанку блокують рахунки навіть тих клієнтів, які обслуговуються вже понад 20 років і мають гарну репутацію. Один з таких клієнтів днями написав свій відгук на сайті Мінфіну.
Люди скаржаться, що банк нічого їм не пояснює
“Сьогодні, близько 14:00, при спробі зайти в додаток “Приват24″ отримав повідомлення, що доступ необхідно підтвердити через дзвінок або чат. Поспілкувавшись з представницею банку, клієнту стало відомо, що банк ухвалив рішення про відмову від підтримки ділових відносин/відмову в обслуговування шляхом розірвання ділових відносин /розрив договору та закриття рахунку”, – написав чоловік у скарзі.
Також він додав, що обслуговується в цьому банку вже 20 років і ніколи не мав жодних проблем та сумлінно виконував всі свої обов’язки.
В банку відповіли, що діють відповідно до чинного законодавства і якщо блокування відбулося, значить клієнт потрапив під фінансовий моніторинг і система запідозрила його в відмиванні коштів, або їх незаконному отриманні, чи інших маніпуляціях.
До блокування може призвести навіть невчасна сплата комунальних платежів, аліментів, різноманітних штрафів за якими відкрито кримінальне провадження тощо.
Також, з вірогідністю у 99% вам заблокують рахунок, якщо ви здійснюєте будь-які операції з криптовалютою, отримаєте нетипово великі суми коштів, чи переказуєте їх. Здійснюєте перекази на суму від 400 000 гривень. Робите великі онлайн-покупки у нічний час доби. Знімаєте багато готівки у регіоні, де зазвичай не фіксується ваша геолокація тощо. Також, заблокувати рахунок можуть за невчасне оновлення даних. Тож якщо банк присилає сповіщення про те, що потрібно оновити дані — не ігноруйте його.
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