Аналітики розповіли, як Уряд повертатиме мільйони українців, які зараз перебувають закордоном

03Через війну закордон виїхали мільйони українців. За попередніми даними від 1,5 до 3 мільйонів осіб можуть не повернутися в Україну, адже вже встигли освоїтися в інших державах. Експерти кажуть, що цього категорично не можна допускати, адже в протилежному випадку економіка України втрачатиме приблизно 2,7-6,9% ВВП щороку. Якщо українці не повернуться на їх місце доведеться запрошувати трудових мігрантів, тож набагато простіше зробити так, аби повернулися саме свої громадяни.

Як будуть повертати людей?

Про те, як влада може повернути людей додому розповів директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

По-перше, людям потрібно пропонувати тимчасове житло.

“Фактично потрібно говорити: ваше житло на Північній Салтівці або в Бахмуті зруйноване. Тому переїжджайте до містечка Ікс, даємо тимчасове житло та роботу в рідній країні“, – навів приклад Вишлінський.

По-друге, потрібно посилено працювати над тим, щоб збільшувати кількість робочих місць, і що найголовніше оплату праці. Потрібно, щоб людям було вигідно працювати вдома, тоді вдасться повернути не лише біженців, а й трудових мігрантів, які виїхали не через війну, а в пошуках заробітків.

“Слід створювати умови, щоб людина могла працювати в “Буковелі” взимку, а влітку у Хорватії, коли там сезон. Для цього потрібно спрощувати податкове адміністрування, підвищувати транспортну мобільність. І вести переговори про умови перебування у статусі тимчасового захисту, бо виїзд у “Україну на більш тривалий період призводить до втрати цього статусу. Якщо ж людина його зберігає і живе три місяці тут, три місяці там, то є шанс, що вона залишиться тут за умови зменшення рівня небезпеки.“, – пояснив Вишлінський.

Також потрібно терміново вирішувати питання з освітою для дітей, які перебувають закордоном. Потрібно створювати українські школи, щоб діти не втрачали зв’язок з Україною і в будь-який момент могли без проблем повернутись та комфортно себе тут почувати.