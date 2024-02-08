Невдовзі відбудеться унікальне сонячне затемнення: хто на Землі зможе його побачити?

До нового, повного сонячного затемнення ще рівно два місяці, а вчені вже на нього з нетерпінням чекають. Відбутися все повинно 8 квітня 2024 року й це затемнення має суттєво відрізнятися від усіх попередніх. Все через те, що дане сонячне затемнення трапиться на сонячному максимумі. Що це означає, пояснили у НАСА.

Кажуть, все буде в рази ефектніше

Повне сонячне затемнення передбачає, що силует Місяця повністю закриває Сонце так, що видно лише його корону. Однак цього разу активність Сонця буде значно вищою ніж завжди, тому й корона буде більш видимою. А ще, цьогорічне Сонячне затемнення відбуватиметься на 2 хвилини довше ніж те, що було у 2017 році.

Це явище вдасться поспостерігати не всім мешканцям Землі. Кажуть, що його буде добре видно лише в Мексиці, США та в Північній Америці.

«Я сподіваюся побачити сонячну корону, яка буде великою, динамічною, зі стримерами (викидами корональної маси), сонячними протуберанцями та яскравою зайнятою хромосферою», – розповідає Поллі Вайт, дослідник затемнень і співзасновник Great American Eclipse, освітнього сайту, який ділиться актуальною освітньою інформацією про затемнення, картами та анімаціями.

Він також стверджує, що наступне таке явище можна буде побачити не раніше ніж у 2044 році, що робить його ще більш унікальним та захопливим.

“Шлях повного затемнення також довший, а це означає, що затемнення буде видно більшій кількості людей, ніж останнє повне сонячне затемнення. Близько 31,6 мільйона людей живуть на 200-мильному (322-кілометровому) маршруті – це більш ніж удвічі більше, ніж кількість людей, які зможуть побачити подію з часу останньої події такого роду”, – додав Поллі.