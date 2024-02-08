Вскоре произойдет уникальное солнечное затмение: кто на Земле его сможет увидеть?

До нового, полного солнечного затмения еще ровно два месяца, а ученые уже его с нетерпением ждут. Состоятся все должно 8 апреля 2024 года, и это затмение должно существенно отличаться от всех предыдущих. Все потому, что данное солнечное затмение случится на солнечном максимуме. Что это значит, объяснили в НАСА.

Говорят, все будет в разы эффектнее

Полное солнечное затмение предполагает, что силуэт Луны полностью закрывает Солнце так, что видно только его корону. Однако в этот раз активность Солнца будет значительно выше, чем всегда, поэтому и корона будет более видимой. А еще, Солнечное затмение этого года будет происходить на 2 минуты дольше чем то, что было в 2017 году.

Это явление удастся понаблюдать не всем обитателям Земли. Говорят, что оно будет хорошо видно только в Мексике, США и Северной Америке.

«Я надеюсь увидеть солнечную корону, что будет большой, динамичной, со стриммерами (выбросами корональной массы), солнечными протуберанцами и яркой занятой хромосферой», — рассказывает Полли Уайт, исследователь затемнений и соучредитель Great American Eclipse, образовательного сайта, который делится актуальной о затемнении, картах и анимациях.

Он также утверждает, что следующее такое явление можно будет увидеть не раньше 2044 года, что делает его еще более уникальным и привлекательным.

“Путь полного затемнения также длиннее, а это означает, что затемнение будет видно большему числу людей, чем последнее полное солнечное затмение. Около 31,6 миллиона человек живут на 200-мильном (322-километровом) маршруте – это более чем вдвое больше, чем количество людей, которые смогут увидеть событие с момента последнего события такого рода”, — добавил Полли.