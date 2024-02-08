Небачена щедрість: українцям забезпечать безкоштовний доступ до інтернету на 6 місяців

Популярний мобільний оператор — Vodafone пропонує абонентам безкоштовний інтернет на шість місяців. Розповідаємо, що пропонують користувачам.

Деталі

На офіційній сторінці Водафон у Фейсбук опублікували чудову новину для тих, хто тільки приєднався до Vodafone. Тепер нові абоненти можуть отримати додаткові 10 Гб мобільного інтернету.

В повідомленні йдеться, що для цього абонентам потрібно підключити певні тарифи та отримати додаткові 10 Гб інтернету на півроку абсолютно безкоштовно.

Повідомляється, що додаткові Гігабайти почнуть діяти відразу після оплати обраного тарифу і будуть автоматично додані до основного пакета послуг кожного місяця. Однак, щоб скористатися інтернет-бонусом, абонентам оператора потрібно активувати “ГігаПодарунки” до 31 березня 2024 року.

Як це працює для різних тарифів

Для тарифів передплати:

Joice Max — 40 Гб і 10 Гб додатково;

Joice Pro — 25 Гб + 10 Гб в подарунок;

Joice Start — 15 Гб в межах пакета та 10 Гб додатково;

Joice Start Special — 15 Гб та 10 Гб додатково;

Vodafone SuperNet Pro+ — 15 Гб та 10 Гб в подарунок.

Для контрактних тарифів:

Red Start — 20 Гб в межах пакета та 10 Гб в подарунок;

Red Pro — 30 Гб та 10 Гб в подарунок;

Red Max — 50 Гб в рамках пакета послуг та 10 Гб в подарунок.

Наголошується, що акція “ГігаПодарунки” діють лише за умови активного пакета послуг. Додаткові гігабайти нараховують раз на чотири тижні/місяць після оновлення пакета послуг. Важливо пам’ятати, що невикористані гігабайти анулюються після закінчення акції.

Спочатку абонентам будуть доступні для використання “ГігаПодарунки”, а після гігабайти в основному пакеті послуг з вибраного тарифу. У Водафон зазначили, що самостійно відключити послугу не вийде, а “ГігаПодарунки” будуть автоматично відключені вдень завершення акції. Загалом це чудова пропозиція для всіх користувачів, які лише перейшли до червоного оператора мобільного зв’язку.