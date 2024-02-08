В Украине изменились правила проведения валютных операций

В новом году НБУ обновил многие пункты, касающиеся разных операций и валютных, в том числе. Одним из весомых смягчений является временное разрешение (до 31 декабря 2024) на безналичную продажу или обмен средств в российских или белорусских рублях. Однако операция возможна только при условии, что она осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины “О банках и банковской деятельности”.

Какие условия для совершения подобных операций?

Есть две возможности поменять российские и белорусские рубли. Во-первых, такую операцию клиент банка может осуществить по специальному заявлению и только раз по отношению к каждому из видов валют.

Второй случай, когда такая операция возможна, это при условии, что банки-нерезиденты, имеющие открытые корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке принимают решение о конвертации (обмене) российских/белорусских рублей в другую валюту. Однако это не касается банков резидентов России, к которым применены санкции и другие экономические ограничения.

Среди других недавно заработавших смягчений — новый порядок ввоза гуманитарной помощи.

С 1 декабря 2023 г. по инициативе НБУ банки должны завершить валютный надзор за соблюдением резидентами установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по импорту продукции.

Какие еще актуальные новости объявлял НБУ?

Недавно стало известно, что конец зимы удивит украинцев новым курсом валют. Вернее большая разница между ценой на покупку и продажу валюты. В частности, ожидается, что доллар можно будет продать примерно по 37 гривен, а купить за 39-40 гривен. При этом самый большой “коридор” будет в обменниках. В банках, разница будет немного меньше, но тоже будет присутствовать. Однако в банках украинцы не слишком охотно покупают доллары, потому что на кассе предлагают только купюры старых образцов (1996 выпуска). А потом их не хотят принимать в обменниках.