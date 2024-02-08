В Україні змінилися правила проведення валютних операцій

В новому році НБУ оновив багато пунктів, які стосуються різних операцій і валютних в тому числі. Одним з вагомих пом’якшень є тимчасовий дозвіл (до 31 грудня 2024 року) на безготівковий продаж чи обмін коштів у російських, чи білоруських рублях. Однак операція можлива лише за умови якщо вона здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України “Про банки й банківську діяльність”.

Які умови для здійснення подібних операцій?

Є дві можливості обміняти російські та білоруські рублі. По-перше, таку операцію клієнт банку може здійснити за спеціальною заявою і лише раз стосовно кожного з виду валют.

Другий випадок коли така операція можлива, це за умови, що банки-нерезиденти, які мають відкриті кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських / білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалюють рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту. Однак це не стосується банків резидентів Росії до яких застосовано санкції та інші економічні обмеження.

Серед інших пом’якшень, які нещодавно запрацювали — новий порядок ввезення гуманітарної допомоги.

З 1 грудня 2023 року за ініціативи НБУ банки повинні завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції.

Які ще актуальні новини оголошував НБУ?

Також нещодавно стало відомо, що кінець зими здивує українців новим курсом валют. Вірніше великою різницею між ціною на купівлю і продаж валюти. Зокрема, очікується, що долар можна буде продати приблизно за 37 гривень, а купити за 39-40 гривень. При цьому найбільший “коридор” буде в обмінниках. В банках, різниця буде трішки меншою, але теж буде присутня. Однак в банках українці не надто охоче купують долари, тому що на касі пропонують лише купюри старих зразків (1996 року випуску). А їх потім не хочуть приймати в обмінниках.