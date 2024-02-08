Драма, невдачі та суцільні проблеми: з’явився невтішний гороскоп для трьох знаків Зодіаку

З 6 по 11 лютого в житті кількох знаків Зодіаку трапиться справжня чорна смуга. Не щаститиме у всьому, причому моментами у вас реально будуть опускатися руки. До цього призведуть такі явища, як транзит Марса і Нептуна, Місяць у квадраті з Ураном і Повня у Водолії. На кому все це відіб’ється найгірше?

Овен

Першими під роздачу потраплять Овни. Астрологи радять їм приструнити свій запальний характер та не вступати у суперечки, особливо на роботі. Також це дуже поганий період для того, щоб брати на себе якісь відповідальні задачі. На роботі можуть трапитися неприємні ситуації, через які ви почуватиметеся не у своїй тарілці. Чим більше ви показуватимете свої реакції та вступатимете в конфлікти, тим гірше зробите самому собі. Просто помовчіть, запасіться терпінням, зачаїтеся, і перечекайте цей непростий період.

Рак

У вас є відчуття, що невдовзі має відбутися щось неймовірне, грандіозне. Щось таке, що змінить ваше життя на 180 градусів. Однак, астрологи радять не робити нічого задля цих змін. Довіртесь долі й просто спостерігайте. Ваші дії мають бути дуже обережними, адже один невірний крок і ви можете втратити дуже багато. Також, багато Раків ці дні відчуватимуть пригнічення та якусь тугу. Все це пройде, як тільки ви перестанете постійно думати про події на хід яких ніяк не можете вплинути.

Козоріг

Ви вступаєте в дуже драматичний та депресивний період. Вам буде здаватися, що все, що могло хорошого з вами трапитися — вже трапилося. Ви будете багато аналізувати чому зараз все так, а не інакше. І яким чином ви дійшли до того, що маєте. Однак є й хороша новина. Шляхом самокопання та самоаналізу ви таки знайдете той напрямок, який виведе вас з пригніченого стану.