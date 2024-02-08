Нутрициологи советуют чаще есть крупу, которую украинцы почему-то недооценивают: это вам не греча

Что привыкли есть украинцы в качестве гарнира? Гречку, рис, макароны, реже кус-кус или булгур. Однако в супермаркетах есть такой большой выбор других круп, которые очень вкусны, а еще очень полезны. О некоторых из них большинство даже не догадываются или просто не знают, как их готовить. Например, киноа — хлебная зерновая культура, обладающая мощным витаминным составом. Ее советуют готовить на завтрак и подавать с овощами, или на ужин в качестве гарнира к мясным блюдам.

Чем полезна киноа?

Если сравнивать эту крупу со многими другими, она явно лидирует по многим параметрам. Во-первых, в ней очень много клетчатки и незаменимых аминокислот. Во-вторых, у нее мало жиров и много белка. Это просто клад для тех, кто сидит на диете, ведь крупа имеет очень мало калорий и при этом полезна. А еще ее можно есть тем, у кого диабет, или всем кто просто хочет минимизировать количество сахара в рационе. В киноа совсем нет глютена, а ее гликемический индекс всего лишь 40. Она не провоцирует резких скачков сахара в крови.

Как правильно готовить киноа?

Есть один нюанс, который нужно знать и который нужно соблюдать. Перед приготовлением крупу следует промыть минимум семь раз в холодной воде. На 100 г крупы нужно использовать 200 мл воды и соль по вкусу.

Положите крупу в холодную воду в кастрюлю и готовьте на слабом огне примерно 20 минут после закипания. Затем накройте крышкой и оставьте еще на 5-7 минут, чтобы она настоялась. Хотя этот способ приготовления может отличаться в зависимости от поставщика крупы. Обычно подробная инструкция, как готовить киноа есть на упаковке. Также немало вкусных рецептов с ней доступно в Интернете.