Залишилось 2 тижні: великий мобільний оператор змінює популярні тарифи

Один із популярних мобільних операторів в Україні — Vodafone з 22 лютого змін вартість деяких тарифних пропозицій. Таким чином, SuperNet Start коштуватиме 200 гривень на місяць замість 175 гривень. Тариф SuperNet Unlim обійдеться в 410 гривень на місяць замість 360 гривень. Причина — зростання витрат на підтримку та відновлення мережі.

Про це повідомили в Водафон. При цьому він підкреслив, що зі зростанням вартості зросте наповнення пакета. В першу чергу — обсяг інтернету.

Як зміниться вартість тарифі Vodafone

Вартість тарифу SuperNet Start зросте на 25 гривень/місяць, і коштуватиме 200 гривень. При цьому в рамках пакету надаватимуть не 15, а 20 Гб інтернету.

Пакет SuperNet Unlim здорожчає на 50 гривень, і коштуватиме 410 гривень на місяць. При цьому збільшений обсяг інтернету на максимальній швидкості — на 20 Гб після 22 лютого він буде складати 80 Гб.

Чому Водафон підвищує тарифи

В самому Vodafone пояснюють, що на підвищення вартості деяких тарифів їх штовхає зростання витрат на підтримку та відновлення мереж. Там запевняють, що інвестують мільйони в розширення географії мережі та підвищення швидкості:

доступу;

відновлення зв’язку в регіонах, де недавно велися бойові дії.

Що пропонують конкуренти

Раніше ми порівнювали мінімальні тарифні плани в Київстар, Vodafone та Lifecell. За його результатами з’ясувалося, що найдешевший тариф пропонує Лайфсел — всього 160 гривень на чотири тижні. Це:

на 5 гривень дешевше за Водафон;

на 15 гривень дешевше від Київстар.

Водночас найбільше інтернету в рамках найдешевшого тарифу надає Водафон — 20 Гб. Це:

на 5 Гб більше, ніж в Київстар;

на 12 Гб більше, ніж в Лайфсел.

За дзвінками перевага в Київстар. Оператор пропонує безліміт в мережі та 150 хвилин на інші мобільні, включно з закордонними номерами. Інші оператори пропонують дзвінки лише на інші мережі, але не за кордон.