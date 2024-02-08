Нутриціологи радять частіше їсти крупу, яку українці чомусь недооцінюють: це вам не гречка

Що звикли їсти українці у якості гарніру? Гречку, рис, макарони, рідше кус-кус чи булгур. Однак в супермаркетах є такий великий вибір інших круп, які дуже смачні, а ще надзвичайно корисні. Про деякі з них більшість навіть не догадуються, або просто не знають, як їх готувати. Наприклад, кіноа — хлібна зернова культура, яка має потужний вітамінний склад. Її радять готувати на сніданок і подавати з овочами, або ж на вечерю в якості гарніру до м’ясних страв.

Чим корисна кіноа?

Якщо порівнювати цю крупу з багатьма іншими, то вона явно лідирує по багатьох параметрах. По-перше, в ній дуже багато клітковини та незамінних амінокислот. По-друге, вона має мало жирів і багато білка. Це просто скарб для тих, хто сидить на дієті, адже крупа має дуже мало калорій і при цьому є корисною. А ще її можна їсти тим, в кого діабет, або ж всім хто просто хоче мінімізувати кількість цукру в раціоні. В кіноа зовсім немає глютену, а її глікемічний індекс всього лиш 40. Вона не провокує різких стрибків цукру в крові.

Як правильно готувати кіноа?

Є один нюанс, який потрібно знати і якого потрібно дотримуватись. Перед приготуванням крупу потрібно промити мінімум сім разів в холодній воді. На 100 грамів крупи потрібно використовувати 200 мл води й сіль до свого смаку.

Покладіть крупу в холодну воду в каструлю та готуйте на слабому вогні приблизно 20 хвилин від моменту закипання. Потім накрийте кришкою і ще залиште на 5-7 хвилин, щоб вона настоялась. Хоча, цей спосіб приготування може відрізнятися залежно від постачальника крупи. Зазвичай детальна інструкція, як готувати кіноа є на упаковці. Також, чимало смачних рецептів з нею доступно в Інтернеті.