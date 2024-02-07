Касается всех украинцев: в АТБ сделали важное заявление для покупателей

А-Банк отмечает большое достижение. В 2023 году учреждение заняло пятое место по эмиссии карт обогнав трех крупнейших конкурентов. И все благодаря совместному проекту с сетью супермаркетов АТБ. Речь об их общей банковской карте “АТБ”, которая дает своему владельцу целый ряд преимуществ, особенно если речь идет о шоппинге в одноименном супермаркете.

“Мы создали не просто карту, мы создали продукт, сочетающий в себе большое количество выгодных предложений, скидок, акций и кэшбеков. Это максимум, который можно получить от сотрудничества с банком и партнером АТБ. Поэтому сегодня мы имеем не просто миллион клиентов с картой «АТБ», но и 1 миллион владельцев, чью жизнь нам удалось немного облегчить благодаря выгодным предложениям и экономии», — поделился руководитель направления «Кредитные карты» А-банка Евгений Зайченко.

За год миллион украинцев оформили эту карточку и собственно в честь этого А-Банк решил совершить грандиозную акцию, в рамках которой раздать деньги нескольким счастливчикам.

Условия акции

В акции могут участвовать все, у кого есть карточка АТБ от А-Банка. Акция продлится с 5.02.2024 по 29.02.2024.

Всего будет пять победителей, каждый из которых получит по 100 000 гривен. Имена этих счастливчиков будут названы на официальной странице А-Банка в Инстаграмме (1.03.2024).

Чтобы стать претендентом на победу за период акции, нужно сделать не менее пяти покупок в сети АТБ, рассчитываясь этой карточкой. Сумма каждой покупки не должна быть меньше 200 гривен.

Карта АТБ дает много “плюшек”

Эту карточку действительно выгодно оформлять всем, кто часто делает покупки в этой торговой сети. Именно для владельцев этой карты часто действуют разнообразные скидки. Иногда скидка на тот или иной товар могут достигать даже 50% при условии, что вы рассчитываетесь за него именно картой АТБ.