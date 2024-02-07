Стосується всіх українців: в АТБ зробили важливу заяву для покупців

А-Банк святкує неабияке досягнення. У 2023 році установа зайняла п’яте місце по емісії карт обігнавши трьох найбільших конкурентів. І все завдяки спільному проєкту з мережею супермаркетів АТБ. Мова про їхню спільну банківську картку “АТБ”, яка дає своєму власнику цілу низку переваг, особливо якщо мова про шопінг в однойменному супермаркеті.

“Ми створили не просто карту, ми створили продукт, який поєднує в собі велику кількість вигідних пропозицій, знижок, акцій та кешбеків. Це максимум, який можна отримати від співпраці з банком та партнером «АТБ». Тому сьогодні ми маємо не просто мільйон клієнтів із карткою «АТБ», а й 1 мільйон власників, чиє життя нам вдалося трохи полегшити завдяки вигідним пропозиціям та економії», — поділився керівник напряму «Кредитні картки» А-банку Євген Зайченко.

Отож, за рік мільйон українців оформили цю картку і власне в честь цього А-Банк вирішив зробити грандіозну акцію, в рамках котрої роздати гроші кільком щасливчикам.

Умови акції

В акції можуть брати участь всі, хто має картку АТБ від А-Банку. Акція триватиме з 5.02.2024 по 29.02.2024.

Всього буде п’ять переможців кожен з яких отримає по 100 000 гривень. Імена цих щасливчиків будуть названі на офіційній сторінці А-Банку в Інстаграмі (1.03.2024).

Щоб стати претендентом на перемогу за період акції потрібно зробити не менше п’яти покупок в мережі АТБ, розраховуючись цією карткою. Сума кожної покупки не повинна бути меншою ніж 200 гривень.

Картка АТБ дає багато “плюшок”

Цю картку дійсно вигідно оформлювати всім хто часто робить покупки в цій торговій мережі. Саме для власників цієї картки часто діють різноманітні знижки. Інколи знижка на той чи інший товар може сягати навіть 50%, за умови, що ви розраховуєтесь за нього саме карткою АТБ.