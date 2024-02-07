Платная “отсрочка”: сколько это будет стоить и кто сможет воспользоваться

Общество активно обсуждает инициативу Кабмина о введении платной отсрочки от мобилизации.

Верховная Рада уже рассматривает возможность бронирования при условии ежемесячного платежа. Однако люди восприняли эту новость неоднозначно.

Рассказываем, что на самом деле означает платное бронирование и какую сумму придется заплатить за законную отсрочку от мобилизации.

Что известно о платной отсрочке в Украине

Народный депутат, глава комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха объяснил ключевые вопросы относительно платного бронирования:

Станет ли инициатива законным способом “откупа” от службы?

Такое мнение ошибочно, ведь “откуп” позволит избежать мобилизации без коррупционных рисков. Нардеп пояснил, что и коллективу, и руководству нужно будет найти баланс и сформировать этот список так, чтобы коллектив согласился с этим списком, поскольку забронировать можно только 50% военнообязанных.

Приведет ли законный “откуп” к увеличению рисков инфляции

Наталуха отметил, что эта инициатива наоборот уменьшит инфляцию, ведь такое бронирование – это добровольный налог. Поэтому средства, которые будут поступать в государство, не будут критическими для бизнеса.

Бронирование придумано только для интересов гражданских?

Введение платной отсрочки – это в первую очередь интерес военных. Таким образом удастся покрывать часть денежного обеспечения бойцов, а сам бизнес будет играть важную роль в поддержке армии.

Бронирование порождает войну для бедных

Новая модель предлагает совершенствование системы мобилизации ресурсов – и человеческих, и материально-финансовых.

Государство предлагает лишь один вариант, который позволит военнообязанным получить отсрочку. Но не стоит забывать, что в Украине есть немало категорий, имеющих такое право.

Сколько будет стоить платная отсрочка от призыва?

Власти хотят добавить бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь. Это касается юридических лиц и ФЛП. В планах установить ставку в пределах 6-50 тысяч гривен. Все средства будут направлять на нужды армии.