Платна “відстрочка”: скільки це коштуватиме та хто зможе скористатися

Суспільство активно обговорює ініціативу Кабміну щодо запровадження платної відстрочки від мобілізації.

Верховна Рада вже розглядає можливість бронювання за умови щомісячного платежу. Однак люди сприйняли цю новину неоднозначно.

Розповідаємо, що насправді означає платне бронювання та яку суму доведеться сплатити за законне відтермінування від мобілізації.

Що відомо про платну відстрочку в Україні

Народний депутат, очільник комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив ключові питання щодо платного бронювання:

Чи стане ініціатива законним способом “відкупу” від служби?

Така думка є хибною, адже “відкуп” дозволить уникнути мобілізації без корупційних ризиків. Нардеп пояснив, що і колективу, і керівництву потрібно буде знайти баланс та сформувати цей список так, щоб колектив погодився з цим списком, оскільки забронювати можна лише 50% військовозобов’язаних.

Чи призведе законний “відкуп” до збільшення ризиків інфляції

Наталуха наголосив, що ця ініціатива навпаки зменшить інфляцію, адже таке бронювання — це добровільний податок. Тому кошти, що надходитимуть в державу, не будуть критичними для бізнесу.

Бронювання придумане лише для інтересів цивільних?

Запровадження платної відстрочки — це в першу чергу інтерес військових. Таким чином вдасться покривати частину грошового забезпечення бійців, а сам бізнес гратиме важливу роль в підтримці армії.

Бронювання породжує війну для бідних

Нова модель пропонує вдосконалення системи мобілізації ресурсів — і людських, і матеріально-фінансових.

Держава пропонує лиш один варіант який дозволить військовозобов’язаним отримати відстрочку. Але не варто забувати, що в Україні є чимало категорій, що мають таке право.

Скільки коштуватиме платна відстрочка від призову?

Влада хоче додати бізнесу фіксовану та щомісячну ставку за бронь. Це стосується юридичних осіб та ФОПів. В планах встановити ставку в межах-6-50 тисяч гривень. Всі кошти спрямовуватимуть на потреби війська.