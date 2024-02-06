Скоро состоится масштабный перерасчет пенсий: некоторые получат по 900 гривен доплаты

Уже 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий. Пока официально не назван процент индексации, его рассчитают в конце февраля. Однако предварительно в Министерстве социальной политики отмечают, что, скорее всего, выплаты проиндексируют на 13%. Таким образом, граждане, которые получают сейчас почти 7000 гривен пенсии, получат доплату в 900 гривен. Правда, такую сумму получает не слишком большой процент украинцев. В основном пенсия среднестатистического пенсионера едва достигает 4000 гривен. В общей сложности средняя пенсия в Украине 5300 гривен.

У каждого сумма доплаты будет разной

Невозможно предусмотреть, какой будет доплата у конкретного лица, ведь учитывать будут как размер пенсии, так и различные надбавки, например, за сверхурочный стаж. Единственное, что известно – пенсии повысят всем. Индексация коснется каждого без исключения и, вероятно, будет установлен ее минимальный порог. То есть будет сумма на которую точно повысят пенсию, например, 100 или 200 гривен.

В 2024 году пенсии будут еще повышать

Это в прошлом пенсия и минимальная зарплата были заморожены из-за критической нехватки бюджета. В этом году власти лучше подготовились и готовы пересмотреть эти суммы, тем более что инфляция продолжается, цены растут и даже это повышение существенно не улучшит уровень жизни украинцев.

К примеру, уже весной минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен, а вместе с ней вырастет и минимальная пенсия, и надбавка за сверхурочный стаж. Кроме этого, актуальными остаются и возрастные доплаты. То есть дополнительные деньги будут получать люди, которые переходят определенный возрастной рубеж, а именно 70, 75 и 80 лет.

Для пенсионеров есть еще одно не менее важное заявление. До конца марта каждому нужно пройти верификацию, иначе пенсию перестанут начислять. Пройти эту процедуру можно в любом отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка. С собой нужно иметь паспорт, и карточку на которую приходят выплаты.