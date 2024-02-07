В Украине ограничат денежные переводы: Гетманцев рассказал о новой инициативе

Национальный банк Украины предлагает ограничить суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания. Пока это лишь инициатива, а конкретные лимиты неизвестны.

Что известно

Соответствующее предложение Нацбанка предложил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам эти ограничения введут для борьбы с теневыми финансовыми операциями.

Отмечается, что такие ограничения введут только на время действия военного положения. Соответствующие изменения в законодательство будет разрабатывать профильный подкомитет парламента совместно с НБУ.

Гетманцев утверждает, что на время военного положения следует ограничить операции с использованием реквизитов, речь идет о:

лимитах на суммы транзакций;

количестве операций;

предельные суммы наличных переводов через терминалы.

Такая инициатива возникла на фоне отчета НБУ. Оказалось, что при проверке банков и небанковских финансовых учреждений Нацбанк выявил многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций переводов с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы.

Гетманцев утверждает, что в сегменте безналичных платежей присутствуют определенные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. А именно:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Также Гетманцев заверил украинцев, что никаких налогов на перевод средств вводиться не будет. Заявление о таком налоге – ошибка “эксперта”, который сделал соответствующее заявление, но, вероятно, не читал Национальную стратегию доходов или не вник в ее суть. Подобный налог просто уничтожит экономику страны, которая и так сильно пострадала из-за последствий военных действий. Поэтому первоочередная задача правительства – сделать все возможное для улучшения финансовой ситуации в стране в целом.