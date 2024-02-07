Стало відомо, чи переходитиме Україна на “літній час”: дискусій було багато

Щороку Україна двічі переходить на “зимовий”, а потім на “літній” час. І ось, вже в березні вкотре доведеться переводити стрілки годинників. Чи не доведеться? В Уряді було безліч суперечок на цю тему. Дехто стверджує, що потрібно відмовлятись від цієї практики і залишити якийсь один час, наприклад, “зимовий”. Однак подібні зміни до відповідного законопроєкту так і не внесли, тож час переводити будуть.

Коли це відбудеться?

Годинники на “літній” час будуть переводити в останню неділю березня. Цьогоріч це 31 березня, тобто ще й останній день місяця. Всі електронні пристрої переведуть годину автоматично, а от власникам звичайних годинників потрібно буде перевести стрілки на одну годину вперед. “Перестрибування” години відбувається вночі, тобто в 03:00 годинник відразу показуватиме 04:00.

Що потрібно знати про “літній” час?

Медики кажуть, що саме перехід на літній час дуже стресово сприймається організмом. Якщо при переході на зимовий час в людей з’являється додаткова година для сну, то з літнім часом все навпаки. Біоритми організму сильно збиваються, люди почуваються втомленими та розбитими.

“Порушується фізіологічний біоритм організму. Іде зміна фізіологічних нормальних процесів людини. Може розвинутися депресія, а це пригнічений настрій, поганий сон, недосипання, агресивність і зміна апетиту. Люди не висипаються, стають менш працездатні та втомлені.

Крім того, що у людини йде вплив на нервову систему, відбуваються ще порушення роботи організму. Наприклад, людина звикла їсти в один і той же час, а з переведенням годинника змінюється алгоритм прийому їжі. Це впливає негативно на шлунково-кишковий тракт, бо якщо брати переведення на годину вперед, то організм ще дрімає, а йому вже намагаються впихнути якусь їжу. Порушується виділення всіх ферментів печінкою і підшлунковою, які мають здатність перетворювати їжу“, – говорить сімейна лікарка Галина Перчик.

Щоб якось мінімізувати цей негативний вплив на організм, медики радять готувати себе завчасно. Поступово привчати себе щодня лягати спати трохи раніше, й відповідно зранку швидше прокидатися. Тоді перехід на літній час відбудеться для вас набагато комфортніше.