Фокус на Израиль: эксперты рассказали, насколько критически может снизиться помощь Украине от США

С начала войны Соединенные Штаты Америки регулярно поддерживали Украину финансовой и военной помощью. Это в принципе происходит и по сей день, но уже не так активно, как в первый год войны. Усложнило ситуацию множество факторов и в первую очередь это военные действия, начавшиеся на территории Израиля и Палестины. США стали помогать Израилю и, конечно же, фокус немного переместился. Некоторые партии, а также отдельные лица, например Дональд Трамп, решили воспользоваться этим моментом, чтобы еще больше уменьшить поддержку Украины. Что из этого получится, уже активно предполагают различные международные политические эксперты.

Трамп хочет подорвать репутацию Байдена

У США есть и собственные проблемы. Например, большое количество мигрантов, ежедневно пересекающих границу между Мексикой и Штатами. Байдену удалось договориться с Конгрессом об усилении защиты границы, однако Трамп призвал однопартийцев исключить любую возможность как-то урегулировать этот вопрос. Далее последовал ряд ситуаций, когда спикер Палаты представителей Майкл Джонсон заявлял, что они голосуют за помощь Израилю и против помощи Украине.

На днях, например, Джонсон заявил, что Палата Представителей проголосует за помощь Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов. Мол, это необходимость, чтобы быстро помочь Израилю. А если рассматривать общий пакет помощи еще и для Украины, то это будет слишком долго.

Сейчас все ждут компромиссного решения и оно вроде бы назревает на фоне всего, но надежд все равно мало. В среду 7 февраля сенаторы должны голосовать за законопроект, в котором предусмотрены средства и для Израиля, и для Украины, а также на укрепление южной границы. Помощь для Украины должна составить 60 миллиардов долларов и будет разделена на четыре отрасли.

Байден призывает, чтобы за этот законопроект поскорее проголосовали. В то же время поклонники Трампа утверждают, что этого никогда не случится.

Как будут развиваться события дальше предугадать просто невозможно.