Фокус на Ізраїль: експерти розповіли, наскільки критично може зменшитись допомога Україні від США

Від початку війни Сполучені Штати Америки регулярно підтримували Україну фінансовою та військовою допомогою. Це в принципі відбувається й по сьогодні, але вже не так активно, як в перший рік війни. Ускладнило ситуацію безліч факторів і в першу чергу це воєнні дії, які розпочалися на території Ізраїлю та Палестини. США почали допомагати Ізраїлю й звісно ж фокус трохи перемістився. Деякі партії, а також окремі особи, наприклад, Дональд Трамп вирішили скористатися цим моментом, щоб ще більше зменшити підтримку України. Що з цього всього вийде, вже активно припускають різноманітні міжнародні політичні експерти.

Трамп хоче підірвати репутацію Байдена

В США є й власні проблеми. Наприклад, велика кількість мігрантів, які щоденно перетинають кордон між Мексикою та Штатами. Байдену вдалося домовитись з Конгресом про посилення захисту кордону, однак Трамп призвав однопартійців виключити будь-яку можливість якось урегулювати це питання. Далі було ряд ситуацій, коли спікер Палати Представників Майкл Джонсон заявляв, що вони голосують за допомогу Ізраїлю і проти допомоги Україні.

Днями, наприклад, Джонсон заявив що Палата Представників проголосує за допомогу Ізраїлю в розмірі 17,6 мільярда доларів. Мовляв, це є необхідністю, щоб швидко допомогти Ізраїлю. А якщо ж розглядати спільний пакет допомоги ще й для України, то це буде занадто довго.

Наразі всі чекають на компромісне рішення і воно начебто назріває на фоні, але надій все одно мало. В середу 7 лютого сенатори повинні голосувати за законопроєкт в котрому передбачені кошти й для Ізраїлю, й для України, а також на укріплення південного кордону. Допомога для України повинна становити 60 мільярдів доларів та буде поділена на чотири галузі.

Байден закликає, щоб за цей законопроєкт швидше проголосували. Водночас прихильники Трампа стверджують, що цього ніколи не трапиться.

Як розвиватимуться події дальше передбачити просто неможливо.