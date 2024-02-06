Пенсіонерам масово припиняють нараховувати пенсію на банківські картки: що відбувається?

В Україні під час війни почало діяти чимало нових правил. Таким чином Уряд адаптовується під нові реалії. Торкнулося це й пенсіонерів. Зокрема, декому припиняють нараховувати пенсійні виплати на банківський рахунок. В Пенсійному Фонді заявляють — це може трапитися у двох випадках: якщо особа не користується карткою понад шість місяців та якщо не пройшла обов’язкову верифікацію.

“Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який став на облік як (ВПО) до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською картою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців) і за такою карткою немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись. Але до моменту з’ясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок“, – зазначають експерти.

Картки не блокують, просто заморожують всі кошти

У Міністерстві соціальної політики заявили, що картка при цьому не заблокована просто виплати припиняють нараховувати. А ті кошти, які вже накопичились — заморозять.

“По-перше, тому що жодної норми такого плану немає у законодавстві чи нормативних актах, що регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітика не має ні повноважень, ні технічної можливості впливати на діяльність банків з блокування банківських карток», – зазначили в міністерстві.

Чому взагалі Уряд пішов на такі заходи? Все через те, що в Україні є багато пенсіонерів, які залишаються в окупації й немає жодної інформації про їх подальшу долю. Невідомо, чи особа жива, чи можливо її пенсією розпоряджається хтось інший. Також, невідомо чи не виїхала особа на ПМЖ в іншу країну.

“Тому для продовження виплат такій особі держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий і сам користується своєю карткою. До того часу, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія йому й надалі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується на картку“, – розповіли в Міністерстві.

Потім після верифікації виплати обов’язково відновлять й всі кошти, які накопичились також повернуть громадянину.