ООН виплатить українцям по 10 800 гривень: куди звертатися та які документи потрібні?

06Чергова виплата від ООН стала доступною українцям, які постраждали від війни або ж мають статус ВПО. При цьому є ряд вимог: наприклад, особа, яка подає заявку не зможе отримати виплату, якщо раніше вже подібну отримувала. Також, щоб отримати гроші потрібно, щоб середній дохід на одного члена родини не перевищував 5400 гривень. Якщо ці два пункти сходяться потрібно переходити до збору документів. Також, людям, які не мають статус ВПО потрібно переконатись, що вони належать до тих категорій, які потрапляють у список вразливих.

Перелік вразливих категорій

ООН виплатить гроші наступним категоріям українців:

Особи, які після початку війни нікуди не переїжджали й проживають у таких областях, як: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька. Однак серед них виплату отримають лише ті, які напряму постраждали від бойових дій. Повернулись додому в вищезгадані регіони, або ті які були під окупацією. Родини, які постраждали від війни та мають на вихованні трьох і більше неповнолітніх або ж в сім’ї проживають люди старше 55 років. Родини, де вс ім дорослим більше ніж 55 років і на їх вихованні є бодай одна неповнолітня дитина. Особи з інвалідністю або важкими хронічними хворобами. Родини, які опікуються сиротами (мають усиновлених дітей).

Якщо ви належите до однієї з цих категорій, вам потрібно зібрати наступний перелік документів:

Документ, який підтверджує особу, а також статус конкретного громадянина. Наприклад, довідка про інвалідність, про опікунство, про багатодітність тощо. Податковий номер. Свідоцтва про народження дітей. Особистий номер телефону та номер банківського рахунку на котрий прийдуть гроші.

На момент реєстрації в пункт приймання документів мають з’явитися всі члени родини. Актуальну інформацію про цю виплату, а також пункти реєстрації можна дізнаватися у місцевих органах самоврядування.