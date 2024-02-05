Дешевый или дорогой: как подобрать ноутбук по цене и характеристикам
Покупку компьютера, ноутбука или планшета, если речь идет о профессиональном применении, можно сравнить с инвестицией в собственную эффективность. Ноутбуки на сегодняшний момент пользуются растущей популярностью в Украине: они компактные, легкие, мобильные, занимают минимум места на рабочем столе. При этом их производительности вполне хватает практически под любые задачи: от серфинга в интернете и поиска информации, до обработки фото и видео. Какой же должна быть цена на ноутбук, который подойдет для решения профессиональных задач?
Ноутбуки по ценовой категории
В украинских интернет-магазинах ноутбуки представлены в широком ценовом диапазоне:
- Бюджетные модели – отличаются небольшим объемом оперативной памяти, работают на базе устаревших или слабых процессоров типа Intel Celeron N4020. Их можно использовать для повседневных целей, учебы, работы с текстовыми документами;
- Средний ценовой сегмент – в данную категорию входят ноутбуки по цене до одной тысячи долларов. Характеристики позволяют запускать более требовательные программы, игры на средних настройках графики, работать в режиме многозадачности. Сфера применения достаточно широкая, но вот для полноценной работы с графикой или видео такой вариант вряд ли подойдет;
- Профессиональные модели – уровень цен может достигать 200 тысяч гривен и более. Тут мы имеем процессоры Intel Core i7/i9 последних поколений, объем ОЗУ достигает 64-128 Гб. А SSD накопители вмещают несколько терабайтов информации.
Отдельная группа – геймерские ноутбуки, которые находятся в среднем и высшем ценовом сегментах. Они предназначены не только для игр. Благодаря высокой частоте обновления дисплея, видеокартам дискретного типа и мощным процессорам геймерские ноутбуки нередко покупают специалисты самых разных областей, которым требуются производительные устройства.
Совершенно очевидно, что профессионалу, который работает с графикой, дизайном, видео, разнообразной проектной документацией, понадобится ноутбук по более высокой цене. Преимущества его покупки очевидны:
- более плавная работа вне зависимости от уровня нагрузки;
- ноутбук прослужит гораздо дольше благодаря эффективным системам отвода тепла от процессора;
- более длительная актуальность – высокие характеристики позволяют обновлять операционную систему до самых последних версий Windows либо macOS;
- топовые модели ноутбуков предполагают возможность оптимизации за счет добавления оперативной памяти и подключения внешних SSD накопителей;
- изготовлены из более качественных и прочных материалов, клавиатура механического или мембранного типа с низким ходом клавиш в целом служит дольше.
Такие ноутбуки обычно оснащены аккумуляторной батареей с более высокой емкостью, что позволяет длительное время работать в автономном режиме без подзарядки.
Ноутбуки по цене и популярности: ТОП-моделей в Украине
Среди самых популярных бюджетных ноутбуков 2023 года выделим такие серии:
- Lenovo IdeaPad 1;
- Acer Aspire 3;
- Asus VivoBook 17.
Средний ценовой сегмент от 20 тысяч гривен:
- Acer Aspire 5;
- Lenovo ThinkBook 15;
- Asus ZenBook 14.
Если же ваш бюджет на покупку превышает 100 тысяч гривен, рекомендуем к рассмотрению следующие модели ноутбуков:
- ASUS ROG Strix SCAR 16;
- Lenovo Yoga Pro 9;
- HP ZBook Studio G9.
Особняком стоят ноутбуки Apple – MacBook Air и MacBook Pro, работающие на операционной системе macOS и предлагающие наивысшую степень производительности. Их стоимость в Украине стартует от 40 тысяч гривен.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter