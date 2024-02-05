Дешевый или дорогой: как подобрать ноутбук по цене и характеристикам

Покупку компьютера, ноутбука или планшета, если речь идет о профессиональном применении, можно сравнить с инвестицией в собственную эффективность. Ноутбуки на сегодняшний момент пользуются растущей популярностью в Украине: они компактные, легкие, мобильные, занимают минимум места на рабочем столе. При этом их производительности вполне хватает практически под любые задачи: от серфинга в интернете и поиска информации, до обработки фото и видео. Какой же должна быть цена на ноутбук, который подойдет для решения профессиональных задач?

Ноутбуки по ценовой категории

В украинских интернет-магазинах ноутбуки представлены в широком ценовом диапазоне:

Бюджетные модели – отличаются небольшим объемом оперативной памяти, работают на базе устаревших или слабых процессоров типа Intel Celeron N4020. Их можно использовать для повседневных целей, учебы, работы с текстовыми документами; Средний ценовой сегмент – в данную категорию входят ноутбуки по цене до одной тысячи долларов. Характеристики позволяют запускать более требовательные программы, игры на средних настройках графики, работать в режиме многозадачности. Сфера применения достаточно широкая, но вот для полноценной работы с графикой или видео такой вариант вряд ли подойдет; Профессиональные модели – уровень цен может достигать 200 тысяч гривен и более. Тут мы имеем процессоры Intel Core i7/i9 последних поколений, объем ОЗУ достигает 64-128 Гб. А SSD накопители вмещают несколько терабайтов информации.

Отдельная группа – геймерские ноутбуки, которые находятся в среднем и высшем ценовом сегментах. Они предназначены не только для игр. Благодаря высокой частоте обновления дисплея, видеокартам дискретного типа и мощным процессорам геймерские ноутбуки нередко покупают специалисты самых разных областей, которым требуются производительные устройства.

Совершенно очевидно, что профессионалу, который работает с графикой, дизайном, видео, разнообразной проектной документацией, понадобится ноутбук по более высокой цене. Преимущества его покупки очевидны:

более плавная работа вне зависимости от уровня нагрузки;

ноутбук прослужит гораздо дольше благодаря эффективным системам отвода тепла от процессора;

более длительная актуальность – высокие характеристики позволяют обновлять операционную систему до самых последних версий Windows либо macOS;

топовые модели ноутбуков предполагают возможность оптимизации за счет добавления оперативной памяти и подключения внешних SSD накопителей;

изготовлены из более качественных и прочных материалов, клавиатура механического или мембранного типа с низким ходом клавиш в целом служит дольше.

Такие ноутбуки обычно оснащены аккумуляторной батареей с более высокой емкостью, что позволяет длительное время работать в автономном режиме без подзарядки.

Ноутбуки по цене и популярности: ТОП-моделей в Украине

Среди самых популярных бюджетных ноутбуков 2023 года выделим такие серии:

Lenovo IdeaPad 1;

Acer Aspire 3;

Asus VivoBook 17.

Средний ценовой сегмент от 20 тысяч гривен:

Acer Aspire 5;

Lenovo ThinkBook 15;

Asus ZenBook 14.

Если же ваш бюджет на покупку превышает 100 тысяч гривен, рекомендуем к рассмотрению следующие модели ноутбуков:

ASUS ROG Strix SCAR 16;

Lenovo Yoga Pro 9;

HP ZBook Studio G9.

Особняком стоят ноутбуки Apple – MacBook Air и MacBook Pro, работающие на операционной системе macOS и предлагающие наивысшую степень производительности. Их стоимость в Украине стартует от 40 тысяч гривен.